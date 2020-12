Benjamín Rojas: “La cultura debe estar en la agenda de todos los gobiernos”

Durante una entrevista con este multimedio, el actor

Benjamín Rojas reveló anécdotas inéditas de las giras internacionales realizadas junto al elenco de Rebelde way. Asimismo, confesó cómo vive su incipiente paternidad y los momentos extraordinarios que dejó este año inusual de la humanidad. Por último, confesó cuáles son los proyectos que tiene pendientes como el cine y la música.

—Estás involucrado en producciones a tiempo completo, sin embargo la pandemia frenó todas las actividades dedicadas al espectáculo, el ocio y el entretenimiento. ¿Cómo atravesaste este 2020 tan atípico? ¿En qué proyectos estás inmerso?

—Cuando recién sucedió, transité diferentes etapas. Al inicio, fue una suerte de descanso obligado debido al decreto que requirió el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para evitar la propagación de la enfermedad y los posibles contagios. De esta manera, con el paso del tiempo, pude entender que era una pausa necesaria. A veces, cuando se está trabajando tanto, no se toma dimensión de la carga horaria, la vorágine en la que se está inmerso o los factores de estrés. En este sentido, lo tomé como una suerte de señal. Después, la cosa se dio vuelta y comencé a preocuparme por todo. Por ejemplo, mi situación, el contexto del país, la gravedad de una pandemia para todos nosotros. Ahí debería reconocer que se complicó el hecho de “aprovechar” el tiempo de ocio o aquel en el que no estoy trabajando. Es decir, entendí que el trabajo es una actividad tan importante para todos.

Ojo, con esto no hablo solo de lo económico, que es lo más obvio, sino que me refiero a poder llevar a cabo lo que uno ama, entonces eso fue lo más duro de toda la cuestión. Más luego me percate de que el universo nos puso en jaque, al menos a los que estamos más afectados con esta situación por lo que debemos reinventarnos, seguir adelante. Respecto a los proyectos, estábamos en una gira nacional con la obra Una semana nada más, que quedó suspendida hasta nuevo aviso.

Esperamos que se normalice la situación, se aprueben los protocolos para retomar las presentaciones que fue justo donde nos encontró este maldito virus. En estos mo­mentos volví a conectar con la música como suelo hacerlo cuando no estoy en otros trabajos. También acompaño a mi pareja en un proyecto gastronómico en relación a la pastelería. Luego daremos más novedades.

—Trabajaste en todos los lenguajes posibles, como el cine, el teatro y la TV. ¿Cuál es tu mirada sobre las producciones actuales, el oficio de los artistas, la estabilidad, entre otras cuestiones?

—Como decía el querido Carlos “Carlín” Calvo: “Siempre fue una lucha”. Mi mirada al respecto consiste en que la cultura debe estar en la agenda de todos los gobiernos. En primer lugar, porque nutre a la sociedad dándole herramientas, conocimientos, valores, entre otros. Después, como segundo orden, debemos considerar que no somos una industria. El mundo en sí mismo está cambiando rápidamente. Imagínate que cuando empecé, los generadores de contenidos y trabajo eran los canales nacionales. Hoy a nivel regional, el mapa correspondiente es completamente diferente puesto a que el ritmo lo marcan las grandes compañías internacionales. Además, la tecnología cambió las reglas del juego y las oportunidades no son las mismas que antes. Como sucede en cualquier actividad, me parece justo que, para desarrollar más chances, el Estado y los sectores privados vayan de la mano.

—Estás en un gran momento personal después de agrandar la familia con la llegada de Rita, tu pequeña hija, ¿cómo transitás esta etapa de la vida? ¿Qué tal te sienta la paternidad?

—Tenemos una enorme alegría. Me costó un añito aproximadamente entender cómo había cambiado la vida. En el presente, puedo decir que mi familia me hace muy feliz y es el centro de mi vida. No existe nada más importante que ellas.

—A pesar de los compromisos laborales, la pandemia, y todas las ocupaciones cotidianas que se contraen, ¿cuáles son las cuentas pendientes?

—Me gustaría escribir un guion cinematográfico o darle forma a un proyecto para una miniserie. Es algo que siempre tengo pendiente pero que voy moviendo, muy de a poquito.

El éxito internacional

—En los inicios de tu carrera, formaste parte de las grandes puestas en escena pertenecientes a Cris Morena que los llevó a recorrer el mundo entero, ¿podés relatarnos alguna anécdota al respecto?

—Tengo muchas pero elijo dar a conocer una para mostrar lo lejos que ha llegado nuestra ficción, Rebelde way. En una gira internacional con rumbo a Tel Aviv, Israel, el avión aterrizó en el aeropuerto ante un vallado con jóvenes y niño que gritaban nuestros nombres. Estas personas eran familiares directos de los empleados aeroportuarios que se organizaron para solicitar un permiso especial y llevar a cabo esa bienvenida. No olvidaré jamás ese momento. Luego de las presentaciones, llegó el momento de emprender el regreso a casa, debimos hacer los trámites aduaneros en el lugar donde nos hospedamos para que una vez finalizados, subiéramos al autobús directo al avión. Con esto quiero explicar que el personal de la aduana debió concurrir al hotel para hacer el check in del vuelo correspondiente. Es más, etiquetaron los equipajes y se llevaron nuestras valijas. Por ejemplo, nunca pudimos conocer el freeshop.