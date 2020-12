2020: el año que vivimos online

Parece mentira, pero después de tanto tiempo encerrados, en casa, cuidándonos, finalmente llega el fin del 2020. Quién nos diría que ya estamos en la recta final para despedir este año olvidable y a punto de levantar la copa para brindar y desear que el 2021 revierta esta sorpresa nefasta para la humanidad.

Si hay algo para rescatar es cómo el entretenimiento nos acompañó. En materia de cine y televisión hubo grandes producciones que directamente fueron al streaming o a la TV.

Diario Hoy repasa y destaca lo mejor del año en materia de entretenimiento, nacional e internacional. Esta época estuvo signada por la llegada de nuevos servicios de cine y series online, como Disney+, Apple TV, StarzPlay, AtresPlayer Premium, Pluto TV y Mubi.

Esto hizo que los ya establecidos como Netflix, Amazon Prime Video y otros como Qubit y el local Cinear revitalizaran sus ofertas con propuestas que rápidamente se posicionaron como las preferidas de los espectadores.

A través de la resolución número 166/2020 para disminuir el impacto de la Covid-19 en el sector audiovisual, el Incaa implementó el programa “jueves estreno”. Así, las producciones argentinas, y coproducciones llegaron a la pantalla de Cinear TV y CinearPlay, amplificando, ante el cierre de salas, su visibilidad.

Vicenta, de Darío Doría; Crímenes de familia, de Sebastián Schindel; La fiesta silenciosa, de Diego Fried; Planta permanente, de Ezequiel Radusky; Las mil y una, de Clarisa Navas; La chancha, de Franco Verdoia; Las poetas visitan a Juana Bignozzi, de Mercedes Halfon y Laura Citarella; Nasha Natasha, de Martín Sastre; Bernarda es la patria, de Diego Schipani, Silvia, de María Silvia Esteve y Las siamesas, de Paula Hernández fueron las propuestas nacionales más destacadas del 2020.

Por su parte, en materia de ficción televisiva o series, las más importantes fueron Carmel: ¿quién mató a María Marta?, que rápidamente se convirtió en un fenómeno que trascendió las pantallas. Además, Casi feliz, de Hernán Guerschuny y Manual de supervivencia, de Victoria Galardi: ambas sorprendieron con sus reflexiones sobre personajes en busca del sentido de sus vidas, en un año en el que todos nos preguntamos lo mismo.

Lo mejor del cine y la TV internacional

Las producciones internacionales revalidaron la democratización del espectador, que eligió qué ver y qué no entre tantas opciones.

Entre las producciones cinematográficas destacadas del año se encuentran El caso Richard Jewell, de Clint Eastwood, De repente el paraíso, de Elia Suleiman, Araña, de Andrés Wood, Mujercitas, de Greta Gerwig, Los fuertes, de Omar Zuñiga Hidalgo, Fin de siglo, de Lucio Castro, y La muerte de un perro, de Matías Ganz.

Mientras que en televisión Normal people, Gangs of London, Emily in Paris, Veneno, I may destroy you, Tiger King, La Jauría, El Cid, Run, Patria, Ruido capital, Jeffrey Epstein: asquerosamente rico y The vow sorprendieron con sus cuidadas narraciones.