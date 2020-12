Los discos que verán la luz en 2021

Luego de un 2020 con pocos lanzamientos y nulos conciertos en vivo, varias bandas internacionales anuncian nuevos trabajos para un esperanzador 2021 y, seguramente con la ilusión de poder presentarlos ante una multitud.

Uno de los anuncios más llamativos es el de Alice Cooper. El mítico Vicent Damon Furrier, de ya 72 años y que tomó como nombre artístico al de su segunda banda, estrenó el single titulado 'Rock’ n Roll', que será parte del nuevo álbum llamado 'Detroit Stories', anunciado para el 26 de febrero. Se espera un material que transporte a la ciudad de Michigan, en el Detroit de los setentas, donde Alice hizo sus primeras armas y fue uno de los pioneros del 'Shoc Rock', que combina el rock con elementos de valor teatral en sus performances en vivo. Las caras pintadas y lo visual ganó la escena de lo que vino después, como se puede ver el clásico film 'Alice Cooper super duper'.

Otro veterano que anunció un nuevo trabajo es Robert Smith, de la banda británica The Cure. El grupo formado en Crawley ( Inglaterra) en 1976, no se mete en un estudio desde 2008, en lo que fue ‘4:13 Dream’, aunque para calmar a los fans, en 2019 lanzaron un disco en vivo con motivo de su 25 aniversario.

Si bien no hay una certeza que el disco vea la luz en el próximo año, las sucesivas postergaciones de su lanzamiento, hacen creer que para mediados de 2021 se puedan escuchar los primeros adelantos. Al respecto el siempre polémico artista nacido en Blackpool aseguró “Estoy muy viejo para dejarme llevar por ese tipo de idioteces. Habrá que esperar y tomarse un té mientras tanto”.

La banda estadounidense Foo Fighters planea un 2021 con un nuevo disco. Será para principios de febrero, en lo que será el décimo trabajo de la banda surgida en Seattle, la cuna de Grunge. El cantante del conjunto, David Grohl, promete "repasar 25 años de forma comprimida en media hora”, en su trabajo titulado 'Medicine At Midnight'.

Serán 12 temas donde se mezclan clásicos de la banda con material nuevo. A Grohl, ex baterista de la mítica Nirvana, se lo pudo leer hace algunas semanas, hablando de Kurt Covain ”Pienso en él todos los días, con él pasé algunos de los mejores momentos de mi vida y también, obviamente, unos de los más tristes. Pero todos me dejaron grandes lecciones, marcas que quedan para siempre”

Siguiendo con la historia viva del rock, Bruce Springstenn, el músico con más de 50 años de trayectoria, no se baja del barco del éxito y planea lanzar un disco para el 2021, luego de su trabajo de folkpop 'Western Stars' (2019) y su potente 'Letter To You'. Según anunció, tiene canciones de sobra.

Pasando a la música más contemporánea, la cantante californiana Billie Elish, quien revolucionó el pop alternativo, prepara se segundo disco de estudio para el próximo año. Ya se pueden escuchar 'My future' y 'Therefore I am', los dos adelantos de su nuevo trabajo, del que aún se desconoce la fecha estimada de lanzamiento, pero promete ser más exitoso que su predecesor de 'When we all fall asleep, where do we go?'.

Por último, en el plano nacional, el rapero y freestyler Wos, adelantó 'Mugre', primer single del disco cuyo nombre aún no trascendió, pero que saltará a escena en 2021. El tema ya tiene un videoclip que se lo puede ver en YouTube donde tiene más de 6 millones de visualizaciones en tan sólo un mes y medio.

En relación a su nuevo tema, el artista nacido en el barrio porteño de Chacarita aseguró: "Es un poco una catarsis y claramente tiene que ver con la situación actual en la que nos encontramos y el estado en el que nos pone a todos". Aún no hay certeza de la fecha exacta del lanzamiento de lo que será el sucesor de 'Caravana', disco debut del cantante, publicado en 2019.