Cher, una artista comprometida con las conquistas de género

Dueña de una carrera internacional como actriz, cantante, modelo y productora, Cher se ha consagrado también en sus luchas y conquistas de género en Estados Unidos. Además es una referente en la comunidad Lgbtq pues colabora con sus causas a través de su arte.

Por otra parte, tiene un hijo trans llamado Chaz Salvatore Bono, que se mostró disconforme con su ser e inició un cambio en la adolescencia al identificarse como gay para luego emprender un tratamiento hormonal que cambió su género.

Al respecto, la diva pop expresó “Si me despertara mañana y fuera un hombre, me sacaría los ojos. Y sé que, si eso es lo que sientes, entonces debe ser tan doloroso que no importante lo que sientan los demás o lo que piensen los demás”.

Luego reflexionó sobre una experiencia cercana vivida en el interior de su hogar: “Un día llegué y estaban estos dos hombres en mi sala con mi mamá y mi tía. Estaban peinando y hablando. En ese momento pensé ‘¿Por qué nunca hemos tenido este tipo de tipos?’ pues son muy geniales’”. Asimismo aseguró que siempre estuvo afín a las diversidades, comunidades y emprendió las respectivas luchas pues “ellos sienten que no encajan y yo nunca sentí que yo encajara”.

Vale mencionar que la estrella pop no sólo ha dedicado gran parte de su obra a esta temática desde sus canciones, impronta estética y los relatos impresos en sus videoclips. Además fue una de las precursoras en incluir la paridad de género dentro del staff de trabajo.

En la actualidad, la cantante está inmersa en la producción de un documental sobre las batallas culturales y disputas románticas en el feminismo de principios de siglo. Será una breve ficción que tendrá lugar en una plataforma de streaming independiente mientras que está componiendo un disco pequeño que incluirá ciertos temas inolvidables reversionados pero también nuevas canciones que saldrán a la luz a mediados del 2020.