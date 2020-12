"Para el padre de mis hijas"

Desde la muerte de Diego Armando Maradona hubo mucha gente hablando el tema, de las relaciones que mantuvo y demás. Hubo muchos mensajes de despedida de su familia, amigos y fans.

Pero una de las personas más importantes de su vida, madre de sus dos hijas mayores, aún no había hablado. Claudia Villafañe decidió mantenerse en silencio luego de haberse puesto al hombro la organización del funeral de su ex esposo.

Pero en el último programa de MasterCheff, "la Claudia" se ganó el premio por el mejor plato, lo que provocó que hablara y se emocionara a la vista de todos.

“No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje... Pero va para...-señalando al cielo- el papá de mis hijas”, dijo entre lágrimas.

Sus emotivas palabras provocaron que todo el estudio estallara en aplausos y gritos a favor de "la Tata", como la llaman allí.

Además agregó: “Son tiempos muy movilizantes para mí y para toda la familia, recibí un poco de ayuda de arriba, por eso le quise dedicar el plato al papá de mis hijas, porque sé que desde arriba él nos va a ubicar a cada una y a ayudarnos a salir adelante”, manifestó la participante.