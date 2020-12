Daniel Gómez Rinaldi: “Estamos viviendo un momento único”

Durante una charla íntima con este multimedio, el comunicador Daniel Gó­mez Rinaldi, reconocido por su labor intensa en la farándula vernácula, reveló los detalles de los inicios en el notable oficio. Además, contó las anécdotas inolvidables en las coberturas periodísticas y las expectativas con el futuro incierto en un contexto pandémico.

—¿Cuál es tu mirada sobre la realidad actual a la que asistimos?

—Considero que estamos viviendo un momento único, no solo en el país sino también en el mundo entero. Creo que estas circunstancias son bisagras para la vida de todos. Por mi parte, soy de las personas que acompañan las medidas que se propones pues las adopto y llevo a cabo. En esta realidad, hoy más que nunca, debemos ser más responsables, conscientes tanto con las familias como en los ambientes laborales. Por ejemplo, jamás falté a mi trabajo en Qué mañana e Implacables respectivamente en canal 9. Sin embargo, cuando las autoridades pidieron, dado el protocolo, que me quedara en casa, así lo hice. Reitero, tenemos que cuidarnos porque el virus está cambiando y nunca debemos bajar la guardia.

—¿Qué es lo más apreciado en este oficio tan versátil?

—Desde chico me gustaba el periodismo en relación a investigar, entrevistar y transmitir. La comunicación en sí misma es fascinante. Es más, trabajé en una época en que los redactores teníamos que contactar a la figura y realizar una producción fotográfica que fuera diferente o espectacular. Asimismo, con la radio llegás a lugares inimaginables y, por otra parte, la televisión puede funcionar como un resumen de ambos lenguajes. Vale admirar que trabajar en la pantalla chica

—Durante tu camino en el oficio debiste realizar una infinidad de coberturas periodísticas, ¿cómo se dio este tránsito? ¿Recordás una noticia que se haya impregnado en tu memoria?

—¡Fue hace tiempo! Haría todo igual para llegar a este momento que estoy viviendo en el aquí y ahora. Soy una persona conforme con la carrera construida y todo lo realizado. Hace mucho tiempo incursioné en la gráfica trabajando en un medio llamado La Revista, empecé escribiendo y terminé dirigiéndola. Esto me dio mucho conocimiento y una base excelente porque te da una formación única para el que elige ser periodista. Me sirvió muchísimo para la llegada al universo radiofónico y la televisión. En este sentido tengo buenos recuerdos del aprendizaje y compañeros.

Respecto a los recuerdos de las coberturas en la calle, la más importante estuvo dada por la separación de Susana Giménez y Huberto Roviralta. En ese momento fue el episodio del famoso cenicerazo y trabajaba para Indiscreciones, el magazine conducido por Lucho Avilés. Al momento de los hechos, fui el único periodista junto al camarógrafo Daniel Nin que asistió a la llegada de “Su” a la casa de Barrio Parque, donde se escuchó: “Afuera, hijo de… te vas”. En este sentido, hasta el día de la fecha es uno de los videos más reproducidos en el universo digital. No hay ningún informe sobre la diva donde no aparezca esa perlita. También cubrí la muerte de Michael Jackson en Estados Unidos. En ese momento, mientras el mundo lloraba esta desaparición física, yo padecía el fallecimiento de Farrah Fawcett, la bella actriz de Los Ángeles de Charlie que abandonó este mundo ese mismo día.

Los productores de Intrusos en el espectáculo me pidieron que me quede un tiempo mayor y así salía siempre en vivo.

El futuro es hoy

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—Sigo en los programas de TV y tengo ganas de publicar mi segundo libro. Les recuerdo que el primero fue Amelia Bence, los ojos más lindos del mundo, una biografía sobre la estrella. Además estoy preparando otro que es un catálogo de azulejos antiguos basado en mi colección de que data de principio del siglo pasado convirtiéndose en verdaderas joyas. También hay otra idea en relación a la fotografía.

—¿Tenés cuentas pendientes?

—Me faltan muchas cosas por hacer. Una de ellas es realizar un programa de entrevistas.

Por otra parte, colaboro con instituciones como Fuca, Fundaleu; The Farrah Fawcett Foundation; Discar y Ability First.