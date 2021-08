Bonassi y Wil J: “Hay que hablar de cosas para que el público se sienta identificado y hay música para cada ocasión”

El dueto venezolano conformado por Bonassi y Wil J acaba de lanzar una canción titulada No va más, donde cantan y protestan en contra de la violencia de género. De esta manera, se entrelazan en esa lucha y ahora promueven esta sentida prosa.

En diálogo con este multimedio, Wil J se expresó sobre los detalles del proyecto, el surgimiento de la canción y los otros planes a futuro que se traen entre manos.

—¿Bajo qué condiciones se gesta este proyecto? ¿Por qué decidieron inspirarse y visibilizar la temática sobre la violencia de género?

—Surgió porque dijimos que teníamos que hablar de la violencia de género porque está pasando mucho y nadie dice nada. Un caso en particular pasó en Puerto Rico, una embarazada fue asesinada y eso nos pareció una aberración. De ahí se comenzó a escribir algo que se dirigiera a eso. Primero que todo queremos traer una vibra y un mensaje positivo. También tenemos temas que te van a hacer bailar, otros que te van a hacer cantar y reflexionar. Ahora tenemos unos proyectos muy buenos que pronto les dejaremos saber también y verán porque los “panas” están haciendo todo de la forma que es con nuestro equipo de trabajo.

—¿Qué mensajes o comunicaciones existen en sus producciones? ¿Qué relación supieron construir con sus públicos en diferentes países?

—Pensamos que hay que hablar de cosas para que el público se sienta identificado y hay música para cada ocasión. Nuestro estilo tiene la misma esencia y la misma fórmula pero con ritmos nuevos y vibras muy buenas. En Estados Unidos, la canción ha sido muy bien recibida. Ya empezamos a hacer shows en este país. La canción de No más es un tema que no tiene fronteras, y el mensaje llega, no importa en qué país estés.

Los seguidores merecen lo mejor de nosotros y también queremos que les llegue el mensaje de que nosotros somos dos artistas trabajadores que desde abajo están cumpliendo un sueño. Con mucho esfuerzo y sudor estamos avanzando para cumplirlo.