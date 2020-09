Camila Manes: “Este álbum fue un autodescubrimiento”

Oriunda de Quilmes, desde hace tiempo Camila Manes pisa fuerte en la escena musical. Y este año se jugó el todo por el todo, y lanzó su primer álbum y videoclip.

—El jueves estrenaste el videoclip de De a poquito…

—Estamos muy contentos con el resultado. Sabíamos la calidad del video, pero el amor que nos transmitió el público fue impactante, sobre todo al ser mi primer videoclip. Estoy muy agradecida porque uno hace las canciones para que el público sienta la historia; pero ver la influencia de las palabras y las melodías fue muy lindo.

—Tenés una estética muy popera, ¿cuáles son tus influencias?

—Muchas y de diversos géneros. Soy muy fan de Freddie Mercury, es uno de mis mayores referentes porque era un gran innovador en la mezcla de sonidos; también me gustan mucho Madonna, Whitney Houston, y actualmente hay un montón de artistas buenos y talentosos en el universo pop así que no podría inclinarme por uno.

—¿En qué te inspirás para componer?

—En hechos reales y personales. De a poquito habla de algo que le pasa a muchas personas que quieren estar con un amigo, pero tienen miedo de poner en riesgo ese vínculo. También me inspiro en historias de otras personas. Me gusta mucho leer, así que saco ideas de ahí. Este álbum fue un autodescubrimiento.

La verdad no sabía que podían resultar cosas tan lindas de ideas tan locas (risas), pero me ayudó muchísimo Ezequiel Bauza, que es mi productor musical y quien le termina de dar el toque final mágico a todo.

—¿Por qué elegiste a Fede Bal para acompañarte?

—Lo he seguido de toda su trayectoria artística y teníamos contactos en común. Me pareció una muy buena opción y la verdad es que es súper carismático, respetuoso y me acompañó muchísimo durante el rodaje. Me ayudó a actuar, estar suelta y divertirme.

—¿Cuándo vamos a conocer los otros temas del álbum y qué podés adelantar?

—Vamos sacándolos de a poco por la cuarentena y además porque van saliendo con sus respectivos videos. Próximamente tenemos dos lanzamientos súper importantes, uno de ellos es un videoclip de la misma calidad que De a poquito, pero con una canción muy especial, porque está dedicada a mi papá y a mi abuelo, y con un gran artista que es Nahuel Pennisi, que le pone muchísima magia.