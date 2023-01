Carla Prat: “Es un gran reto el hablar de Frida”

Desde hoy, en el Centro de Convenciones Buenos Aires se puede ver la experiencia inmersiva Vida y obra de Frida Kahlo, que traerá un recorrido sobre la obra de la icónica artista mexicana. Diario Hoy dialogó con Carla Prat, su directora artística, para conocer más detalles del evento.

—¿Es la primera vez que trabajás con exposiciones así de este tipo?

—No. Con Acciona Cultura creamos la exposición y yo llevo la dirección artística de este proyecto, pero no es la primera vez. Yo soy museóloga y vengo de trabajar con muchos museos y trabajar un poco en esta línea como más experiencial también.

—Pero este tipo de exposición tan masiva, digo, de acercamiento, fuera de lo que es el museo, las galerías y demás, ¿es la primera vez que sucede?

—No, tampoco. Podemos decir que yo he trabajado en otras expos universales. Entonces, este formato ya abarca grandes volúmenes de gente y nosotros llevamos esta propuesta a distintas locaciones. Por ejemplo, he estado trabajando en Dubái, en la Expo Dubái. Pero, bueno, es verdad que Frida es el primero que hacemos como nuestro y que movemos así por el mundo.

—¿Y por qué Frida?

—Bueno, yo creo que eso es una muy buena pregunta, porque Frida tiene cosas muy ­buenas. Todo el mundo la conoce, todo el mundo tiene alguna idea, existe la fridamanía, ¿no? Pero creo que también es un gran reto hablar de ella, porque nosotros la trabajamos desde una perspectiva diferente, desde lo no tan conocido.

Yo creo que Frida se conoce muchísimo por, sobre todo, por el dolor o las narrativas del dolor, también vinculado a su relación con Diego Rivera, su marido y, bueno, y por supuesto con el folclore mexicano.

Me parece que Frida tiene mucho más que contar y ese fue un poco el reto que nos pusimos. ¿Cómo hablar de Frida de una manera diferente? ¿Cómo darle voz a Frida? Eso se hace de una manera literal en esta exposición porque todo se basa en su diario, lo usamos como punto de partida. Como la guía, digamos. Me refiero a esto porque la narrativa, la exposición tiene un voice over, sobre todo en la parte inmersiva. Entonces toda esta narrativa, todo lo que se dice son textos de Frida.

Lo que pasa es que hemos hecho un poco de collage para contar una historia. Por eso digo que es una reinterpretación de la obra de Frida. Hicimos una grabación con actrices porque no existe la voz de Frida. No se ha escuchado la voz de Frida.

—¿Son actrices mexicanas?

—Sí, son actrices mexicanas. Una reside en México y la otra en Los Ángeles. Lo que hicimos fue un poco jugar con eso, imaginarnos una voz que narra los momentos a lo mejor más lineales de su vida. Y la otra son los momentos más poéticos.

—La elección de Frida puede relacionarse con el actual momento que se está viviendo, sobre todo con el empoderamiento femenino, ella es una voz de avanzada para su época. ¿Tiene que ver eso también o no?

—Por supuesto, yo creo que sí. O sea, para noso­tros, de hecho, en el mundo de exposiciones masivas, Frida es la única exposición que existe de una mujer pintora. O sea, normalmente tenemos un Van Gogh, tenemos un Picasso, tenemos un Klimt. Creo que tenemos todos los hombres posibles. Pero no existe ninguna exposición de estas para Frida. Creo que Frida se merece más que nadie tener este tipo de formato. Sobre todo porque su obra, ella como pintora, a diferencia de algunos (como Van Gogh, por ejemplo) ella triunfó en vida. En el momento en que ella pintaba, ella fue exitosa.

Ella vendió obra al Louvre, entró a la colección del Museo Nacional Francés, viajó a Estados Unidos, fue reconocida con el Premio Nacional de Bellas Artes en su país. O sea que no fue, digamos, después de su muerte que, evidentemente, ha crecido. En este caso, ella triunfó en vida.

—¿Qué descubriste armando esta exposición? Uno tiene imágenes de Frida. Yo pude ir al museo emplazado en su casa y uno va descubriendo todo tipo de cosas nuevas. ¿Qué descubriste vos?

—Bueno, yo la descubrí como poetisa, la verdad. Sí, eso creo que ha sido como de las cosas que más me han llamado la atención. Porque sí, conocíamos la obra pictórica. Yo también, yo viví en México casi siete años. Entonces conocí la casa. Pero lo que no tenía como tan claro era esta parte como de poeta. Además, lo convertimos en una narración, sumado al ejercicio creativo de buscar las locutoras, de trabajar con el compositor musical para combinarlo con la música y lo visual.