Carlos Santamaría: “Antes trascender con una película era casi imposible”

El 2022 será recordado como un año clave para el talentoso Carlos Santamaría, uno de los actores más queridos y recordados por ciclos emblemáticos. Vuelve con dos series (El ­hincha y María Marta: el crimen del country) y el filme El hombre inconcluso, de Matías Bertilotti. Para saber de estas propuestas, pero también su mirada sobre el actual momento de la ficción, ­dialogamos en exclusiva con él horas antes del estreno de su última película.

—En la actualidad, los proyectos se estrenan en simultáneo en varios países a la vez, por ejemplo...

—Me parece fantástico, creo que es la nueva manera de llegar al mismo tiempo a muchos lugares a donde antes era imposible. Antes trascender con una película era casi ­imposible, imaginate con una serie; que ahora te vean en Taiwán y se interesen en vos como actor es bárbaro. Ojalá acá haya más facilidades para que inviertan, como pasa en Uruguay, porque tenemos las condiciones, los lugares variados, los actores, actrices, tenemos todo para hacerlo; los técnicos son ­buenísimos, hice ahora una película y por ejemplo estaban complicados para conseguirlos, así que ojalá se de todo para que vengan a invertir.

—¿Sos un romántico del cine y la TV o entendés que ahora hay nuevas maneras de ver los proyectos?

—Nos pasa a todos, como a los ­críticos de teatro, que no alcanzan a ver todo para hacer su trabajo y a los tres meses tal vez lo levantan. La gente está consumiendo mucho más en su casa porque eran otras épocas, igual esperemos que el programa de ir al cine siga existiendo.

—Los espectadores responden cuan­do hay propuestas que les interesan, como por ejemplo el caso de Argentina, 1985...

—Sí, claro, además la película es fantástica, es linda, y con la temática que tiene suma humor; es de dos horas y pico, pero pasa rápido, y esto más allá de que tengo intereses en la película porque trabaja mi hijo Félix.

—Actor como el padre, lo lleva en el ADN...

—Estudia teatro hace tiempo. Hizo ya una ópera prima como protagonista donde con Andrea Pietra hicimos de sus padres, estará en Medusa, de Paramount+, y ahora esta película, con Ricardo Darín, que se verá en todo el mundo, creo que además es un lindo “pasaporte” para que conozcan el país, y no tiene golpes bajos.

—Como lo hace El hincha, donde estás...

—Este personaje es el presidente. Aparece a partir del capítulo cuatro y la idea es contar ese mundo del fútbol que todos conocemos; además, bajo la dirección de Alejandro Ciancio, que sabe cómo hacerlo. Es un mundo increíble el de las barras, que es así, funciona de esa manera, está muy bien la serie, y creo que es él quien puede contar estas historias.

—Hablemos de El hombre inconcluso...

—Es un libro que escribió el director y fue premiado en Cuba y en Mar del Plata. No la pudo hacer durante un tiempo, además de tener premios, pero que duraban dos años. Finalmente juntó la plata y la hicimos en Misiones, que cuenta con beneficios como por ejemplo el hospedaje y alimentos, además de ofrecer a los técnicos, que están trabajando mucho; una cámara, por ejemplo, era la sexta película que hacía. Es un policial con un tema de desaparecidos metida por ahí por el medio. Los protagonistas somos Gastón Ricaud, Víctor Laplace, Paula Sartor, Nicolás Pauls y elenco. Estuvo muy bueno hacerlo, porque además todos los trabajos que hicimos en pandemia tienen otra relevancia, como cuando hicimos María Marta: el crimen del country, que hicimos todo con testeos y barbijos: un desgaste. Félix hizo Argentina, 1985 también así y terminás harto, pero está eso del sacrificio a lo que terminás acostumbrándote. Yo me sumé al final y tras la primera lectura del guion me encantó, lo entendí (porque muchas veces no es tan claro y a partir de eso el personaje me encantó). El lugar, los actores, las condiciones del clima, todo fue una aventura feliz. Me tocó estar todo el rodaje, el clima de trabajo fue genial y todos trabajamos para la película que quedó redondita, linda; me gusta mucho, además de llevarme muchos amigos, porque en este tipo de convivencia es muy común que pase.