Carmen Barbieri festejó su cumpleaños en vivo

“¡Qué lindo cumplir años en esta casa, mi segundo hogar!”, dijo emocionada Carmen Barbieri en el arranque de su programa de TV. Y se debe a que la conductora estaba cumpliendo 67 años y decidió festejarlo en vivo junto a todo su equipo y la audiencia.

El estudio estaba adornado con globos, guirnaldas de corazones y hasta una cabina de fotos instantáneas, y la capocómica agradeció todos los regalos recibidos con motivo de su natalicio y relató cómo comenzó el día.

“Yo me levanto a las 5 de la mañana para escuchar el programa de radio de Fede y me llamaron para salir al aire, así que empezó así mi día. Aunque en realidad, Fede, que ahora está en Brasil, me había llamado a las 3 de la mañana para saludarme”, comentó entre los agradicimientos.

También contó que nació un día jueves y confesó que le gusta cumplir años. “Me gusta decir la edad, me gusta decir que tengo 67 años, que estoy viva. Cuando tenía 65 casi parto así que ahora a festejar”, expresó haciendo referencia a que hace dos años debió ser internada por Covid.