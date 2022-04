Daniel Melero: “Identifico a los artistas con una forma de oportunismo en cada momento”

En el presente, el célebre Daniel Melero se une a un sello digital para dar rienda suelta a una creación innovadora. Se trata de la producción de un disco que cuenta con el vínculo de los públicos más su participación inmediata.

Esta obra se presentará el próximo 27 de abril, tendrá cuatro etapas, se titula Última Thule y podrá ser adquirido mediante el universo digital. Tiempo después podrá ser disfrutado en otros formatos.

En diálogo con este multimedio, la estrella de la música argentina detalló las fortalezas del proyecto y brindó los detalles del show que dará el 29 de abril, en Guajira, calle 49 entre 4 y 5 en la ciudad de La Plata.

—¿Cómo surge este proyecto de unificar dos producciones?

—Tuve distintas propuestas para sacarlo, en general tenía pensado editarlo en vinilo. De todas formas, no estaba en mis planes esto y lo consideré sencillamente en una reunión en la que me fijé en la mirada de los que estaban ahí, me pareció que tenían una utopía y dije que sí y nada más. Me parece que hasta es un momento interesante para hacerlo. No brota de un plan que yo tenía, nace de encuentros.

—¿De qué van los temas? ¿Cuál es la génesis de esta obra?

—Hay dos canciones cantadas en el disco que tienen principios bastantes asimilables a una disolución de la música, a veces yo pensaba que una era como Miles Davis sin trompeta.

Uno de mis modelos eran las producciones de Teo Maceo, y fundamentalmente lo demás es material que se fue acopiando y se fue transformando durante años y que re escuché en el momento de la cuarentena. Más que componer escuché cosas que estaban en una carpeta cuidadamente puestas a través de dos o tres computadoras, las encontré a las carpetas y que siempre las preservé y que eran para mí como un legajo para el futuro. Y el disco es un disco en definitiva de “procesos”. De ritmos irregulares y patterns que no están establecidos en los números pares.

—¿Cómo definirías esta interacción con el público?

—Mirá… Desde que hago música el “envoltorio” de las músicas cambiaron todo el tiempo, en última instancia me parece un formato curioso y repleto de curiosidad al mismo tiempo, no lo vivo como si fuera algo distinto (lo de NFTS), sencillamente es así, cada época tiene su soporte, y creo que tiene un diseño la idea que es propio de esta época. Yo identifico a los artistas con una forma de oportunismo en cada momento. El disco no estará al principio en plataformas, eso ocurrirá luego.

Un lanzamiento inmediato

Esta producción fue realizada por el gran Daniel Melero junto a la colaboración del público. Además de la edición en vinilo, podrá ser adquirido mediante las monedas virtuales y tiempo después estará en plataformas. Por su parte, Daniel se prepara para dar un show en la ciudad de las diagonales junto a la banda que lo ayudó a formar este proyecto y tendrá lugar el 29 de abril.

—¿Por qué recomendarías su escucha? ¿Cuál creés que es el primer atractivo?

—Sinceramente no me voy a ocupar en recomendárselo a las personas que no son mis amigos. Yo recomiendo discos entre amigos. La suerte del disco se decretará con el tiempo, en el universo de la gente y de los demás. Me parece muy engreído decir por qué me deberían escuchar, más dicho por la persona que tiene la vanidad de publicar. Lo que sí sobre el show en La Plata de este viernes 29 de abril, si puedo decir que será un show de guerrilla, bastante pirotécnico, es “misilístico” el material, las canciones y el repertorio tienen un sesgo diferente.