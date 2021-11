Carmen Barbieri renunció a su trabajo

Para este verano, la humorista Carmen Barbieri formaría parte de una obra teatral junto a su hijo Federico y gran elenco. Sin embargo, la situación se fue de las manos y los rumores sobre una aspereza laboral lograron instalarse.

Ante estos hechos, la panelista Florencia de la V reveló este suceso que fue desmentido por la capocómica. Esta defendió el honor de su familia: “Estás mal informada. Te estoy mostrando tres libros, con tres días de lectura, ni siquiera de ensayos. No es que no memoricé la letra”. Luego, despejó las dudas acerca de una pelea con su hijo. “Yo no me peleé con Federico. Por él vivo, por él hago todo lo que hago, nos amamos profundamente. No te metas con mi hijo, yo no me meto con los tuyos. Y está mal que digas eso y que digas que no me sabía la letra”.

Además, reparó en que el vínculo con él continúa muy bien y que jamás revelaría secretos de ella: “Es una lástima esto, me duele sobremanera. ¡Qué feo que una compañera hable mal de la otra! Es una colega. Yo la respeto mucho a Flor y me duele que hable así. Que diga una cosa tan delicada, como es un hijo, yo no diría nada de una colega. Yo nunca contaría nada de lo que sé de vos”.