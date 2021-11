Alejandro Paker: “Volver al escenario es honrar el género y el teatro en general”

Hoy, con dos funciones, en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires se presentará el espectáculo musical All together now, ciclo que revisa lo mejor del teatro musical de todos los tiempos. Karina “La Princesita”, Alejandra Radano, Marisol Otero, Patricio Wittis, Natalia Cociuffo, Melania Lenoir y Alejandro Paker serán solo algunos de los talentos convocados. Diario Hoy dialogó con Alejandro Paker sobre este espectáculo.

—¿Cómo llegás al proyecto y qué sentís al ser parte de este evento?

—Me llega la propuesta por parte de los productores y del director, con quienes ya hemos trabajado en otras oportunidades; somos amigos, craneamos proyectos y formamos un equipo creativo que está alerta para hacer cosas siempre. Cuando me contaron que consiguieron los derechos para hacer posible el evento, fue al primero que convocaron. Y formar parte de este espectáculo, de este festejo, de esta celebración, tras la pausa obligatoria por la pandemia; una pausa creativa, de crear en el escenario, que no lo tuvimos. Así que, volver al escenario es honrar, de alguna manera, el género, el teatro en general. Es una iniciativa que nos une a todos los actores, es un hecho vivo que se diferencia del streaming, la televisión, el cine. Es emocionante y movilizante. El año de stop fue un año de mucha introspección sobre lo que hemos hecho y qué podemos hacer de ahora en más.

—¿Crees que esto puede ser el preámbulo para la vuelta de los musicales?

—No lo sé, creo que vencen las ganas que tenemos de que se vuelvan a hacer los musicales grandes. Hay ganas, hay empresarios que están pergeñando el regreso de algunos musicales grandes que se hicieron años atrás, pero el riesgo es grande. El que se vivía antes también, pero esto parece la recuperación de una posguerra, en una transición hacia una nueva etapa; porque las etapas son nuevas, no podemos comparar el teatro de hoy con el de hace unos años, donde había dos o tres funciones por día. Hoy son dos o tres semanales. Pero la idea es que no se pierda la reactivación.

—¿Qué podés contar de lo que vas a hacer hoy en el escenario?

—Todos haremos alguna parte de un gran musical. Este es un emprendimiento que proviene de una organización con sede en Broadway, cuna del género, y son quienes impulsaron este espectáculo cediendo los derechos, con la condición de que no se realice la misma puesta. Es decir, se puede hacer recreando los números musicales. No es la misma puesta, pero sí hay referentes de varias escuelas que forman parte del ensamble.