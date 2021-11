Draco Rosa presenta su nuevo material

Nacido en Puerto Rico, Draco Rosa es un cantante y productor que está presentando Sound Healing 1:11, un disco con melodías ambientales, místicas, atmósfericas e instrumentales de su autoría y la excelsa colaboración de la Filarmónica de Praga.

Respecto a la obra, reflexiona: “Es el momento más auténtico de mi vida. Realizar este disco me dio una sensación de intimidad que no había sentido antes. Me pareció importante crear una obra musical desnuda y orgánica, que le permita al escuchante desconectar y relajarse. Me encanta el sentimiento de descubrimiento que emanan estos temas. El proceso me dio alegría, y aquí estoy”. Además hizo hincapié en las sensaciones que lo rodean en la actualidad: “La gente va por la vida con sus banderas: soy goth, soy emo. Pero es poco interesante hacer la misma cosa dos veces. Tal vez nos volcamos al cubismo por un rato, antes de gravitar hacia algo diferente. Cuando tu vida está dedicada a la música, el riesgo es tu mejor compañero. Este disco es un reflejo sincero del lugar donde estoy, el reflejo de una segunda oportunidad. Si hablamos de una sanación profunda, ¿hasta dónde podemos llegar? Vamos a hacer música. Vamos a intentar”.