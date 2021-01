Carmen Barbieri se suma a MasterChef

Carmen Barbieri comenzará a ser parte del programa de cocina más visto de Argentina. MassterChef tendrá su segunda temporada, y la ex vedette se convirtió en una de las primeras confirmadas.

"Hago una rica tarta de atún, además del flan de queso. Cocino bien, pero tampoco soy Iliana Calabró. Ella cocina de verdad. Yo no sabía que Claudia Villafañe o que Vicky Xipolitakis también lo hacían bien. Y ¡mirá todo lo que aprendió Fede! ¡Todo lo que duró en el certamen! Sabe hacer asados, salsas, pero no mucho más. Sin embargo, fijate hasta dónde llegó" expresó Carmen con respecto a su futuro en el programa.

Además habló de su hijo, Fede Bal, que participó de la primera temporada: "Mi hijo no me da consejos. Me dice que me relaje. Que me quede tranquila... De todas maneras, me aclara: “Mamá, no es lo mismo hacer tres platos en el mismo momento en tu casa que en Masterchef”. Me dice que juegue. Que me divierta. Que me van a tratar genial. Que dejó el programa con amigos y recuerdos maravillosos”

Y demostró su entusiasmo: "Estoy muy feliz de estar en el programa. Primero que nada, porque es trabajo. Me pone feliz que hayan pensado en mi. Y segundo, porque es cocina. Y la cocina es arte”, segura Barbieri. Y consultada por el miedo que pudieran generarle el jurado es contundente. “¡Miedo a ninguno! Los respeto y admiro muchísimo. Los tres son geniales. Son los mejores de Argentina y muy buenos en el mundo. A algunos los sigo desde antes de Masterchef… He ido a comer a un restaurante del Tano Donato y nos ha servido al costado de la mesa con la olla donde había hecho el risotto. Fui con Santiago"

"Con el jurado estoy para que me corrijan y para confrontar sin pelear. Para intercambiar opiniones", finalizó.