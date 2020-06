Carola Reyna: “Hacer Terapia en cuarentena fue como sacarme la lotería”

Con una infancia itinerante, Carola Reyna se crió entre la Argentina, Venezuela y España. Desde que era una niña amó la literatura, pero las vueltas de la vida la llevaron a estudiar publicidad. Sin embargo, hacía una pasantía cuando vio un aviso de la escuela de Pepe Cibrián y sin dudarlo se lanzó, dejando que su vida tome otro cauce.

Su primer trabajo fue como actriz, lo que la hizo sentirse agradecida y privilegiada, y se dio en el programa Todo es cuestión de empezar. Luego pasó a ser una de las chicas en Mesa de noticias.

Desde hace tres décadas el arte, la actuación y el teatro la han tomado por completo. Tan es así que es una de las pocas actrices que pudieron trabajar en el confinamiento: protagoniza

Terapia en cuarentena, la ficción que le ganó a la pandemia.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Muy agradecida porque las cosas básicas las tengo y en este momento se valoran más que nunca. Después tratando de surfear la ola, pese a que el mar está muy picado y embravecido. Creo que la estoy atravesando con bastante equilibrio, pongo lo mejor de mí y estoy poniendo en práctica las herramientas que he adoptado a lo largo del tiempo para afrontar esta prueba muy dura e inédita que nos ha puesto la vida, y en la que hay que ser creativo para poder crear el mundo que se viene que todavía no sabemos cómo es.

—Te encontró trabajando de una manera singular, ¿cómo fue?

—Sí, tuve la fortuna de que me tocara trabajar en esta época insólita e inédita para una actriz. Terapia en cuarentena me tomó por completo. Nunca me imaginé que me iba a absorber y exigir tanto, porque era un día ver los libros, otro ensayar con los actores, dos días por semana grabar en mi casa.

—Te convertiste en todo: escenógrafa, vestuarista, maquilladora, ¿no?

—Sí, de todas maneras, ellos me guiaban, me mandaron luces y hasta calibraban las cámaras desde un teléfono. Pero justamente, sé que hay mucha gente padeciendo el hecho de que muchos rubros no puedan estar, entonces, lejos de vanagloriarnos con eso, yo digo que es lo que se puede hacer en este momento.

—¿Es la manera de levantarse ante la adversidad?

—Exacto, no es que decimos que es la nueva manera. Pero el hecho de estar conectados y trabajando con gente en este momento es una enorme salvación para la cabeza y te hace sentirte en equipo. Además está vinculado con lo que a mí me gusta hacer, así que fue como sacarme la lotería.

—Tu papel es el de una psicóloga, ¿cómo fue componer ese personaje y cómo es tratar temas tan actuales desde ese rol?

—Nunca me había tocado interpretar a una psicoanalista, entonces primero me ocupé de ver de qué manera trabajan. La que elegimos fue la que es una especie de frontón donde puede rebotar la pelota del otro. Traté de ponerme en ese lugar, de frenar los impulsos donde yo Carola como actriz quiero opinar de más, y confiar en que la “escucha” y el acompañamiento cuentan muchísimo. Después con la productora convenimos en que yo grabara un montón de contenido en mi casa para aportar a la psicóloga y con el paso de los capítulos de alguna manera se van percibiendo partes de la vida, que además cuentan del personaje.

—¿Cómo fue la experiencia de filmar así?

—Nosotros estábamos haciendo esto como un experimento porque todavía no lo había hecho nadie, entonces estábamos con la atención más puesta en el recorrido que en el resultado. No es que no nos importaba cómo salía, pero está buenísimo poner más el énfasis en el camino que en la meta.

—Tuvo muy buenas repercusiones, ¿el objetivo está cumplido?

—Re contra cumplido. Hay un montón de gente que me agradece y me dice que le entretiene, que se identifica. Y esa es la otra parte, la que digo qué suerte que además de divertir sirva para bancar este momento.

La ficción de Contar que le ganó a la pandemia

Terapia en cuarentena tiene como protagonista a Carola, quien da vida a Anita, una psicóloga que brinda terapia a sus pacientes vía Zoom. Estos cuatro personajes interpretados por Luciano Cáceres, Mercedes Funes, Coco Sily y Violeta Urtizberea, son muy diversos y tienen diferentes problemáticas, pero todas están enmarcadas bajo un mismo eje: el encierro y la cuarentena.

Filmada en pleno confinamiento, logró romper con las trabas y ataduras para poder producir pese al aislamiento, con cada actor desde su hogar.

La misma puede verse de manera gratuita por la plataforma Contar. Consultada respecto a la cantidad de episodios, Reyna detalló: “En principio estaba previsto que fueran ocho capítulos, es decir, dos sesiones con cada paciente. Después se verá”.

Su visión sobre el presente y el aislamiento

En pleno aislamiento social, ellos tuvieron la suerte de poder trabajar. Sin embar­go, son muchos los artistas afectados por el contexto y Carola lo sabe. Consultada acerca del reclamo de los actores que, mientras unos piden más horas de emisión nacional, otros piden una flexibilización para poder continuar trabajando, ella opinó: “Creo que, que haya producción nacional, es fundamental, ya que nos ayuda a todos. Y que se emitan las que ya se hicieron está bueno porque en los resultados se ve que a la gente le gustan los programas que le gustaron y eso es fundamental”.

En cuanto al pedido de la elasticidad de la cuarentena, explicó: “Estamos todos angustiados, asustados, el planeta entero se ha empobrecido y todo lo que ya sabemos, pero volver a los manotazos creyendo que está todo bien no me parece. Creo que esto es día a día y hay que bajar la ansiedad y volver cuando estemos en condiciones de volver, con todos los protocolos. Yo no quisiera apurarme si no lo vamos a hacer bien”.

Y cerró concluyente: “Yo no creo que nos estén reteniendo en las casas por gusto, el mundo entero lo está experimentando y recién están empezando a salir otros países, que ya están en otras condiciones. También vayamos viendo qué hacen los otros. Por supuesto que quiero trabajar y en un set, pero es muy fácil ponerse a opinar y me parece que hay que llamarse un poco a tranquilidad más que a polémica”.