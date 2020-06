Fuerte presencia femenina y chilena en los estrenos de hoy

Comparten género y profesión, pero tienen ideas distintas sobre el mundo y el cine. Gabriela Sobarzo y Marialy Rivas estrenan hoy las películas Cosas de hombres y Princesita. La primera es una comedia ligera, mientras que la segunda es una profunda reflexión sobre cultos y abusos de menores.

Rivas tenía hasta el mes de enero en Chile la marca de estreno más elevada de venta de tickets para una película dirigida por una mujer, en este caso por Joven y alocada

(1.978 entradas), de 2013, y fue superada este año por el estreno de la película de Sobarzo (2.361 tickets).

“En Chile se celebra mucho que una mujer dirija, y más aún si le va bien en la taquilla, porque históricamente hay más directoras en documental y, generalmente, las mujeres que dirigen hacen pocas comedias populares y comerciales. Los productores han confiado en mí para hacerlo, y eso es un gran logro femenino. Un salto también, no menor, es que sea una comedia, un género dirigido siempre por hombres, que aquí y en el mundo no es frecuente que lo hagamos”, dijo Sobarzo a Hoy.

“Esta remake de Hazlo como hombre, muy taquillera en México, se rodó en Chile pero con actores mexicanos. Para adaptarla tuve que hacerla más local, cambiando diálogos y la edad de los protagonistas. Tiene una estructura que funciona y desde mi mirada de mujer fue entrar en ese mundo de hombres, reírme, analizar las dinámicas de esas cofradías”, suma.

“Me inspiré en una noticia de 2012 de Chile, en donde mucha gente creía que era el fin del mundo y leí que una familia, en la noticia original eran todos hombres, decía que una niña, sobrina y nieta de algunos, iba a traer el mesías y la salvación. Me llamó mucho la atención como metáfora bien precisa de lo femenino frente a lo masculino, donde lo masculino valida a la mujer siempre que sea vehículo de sus objetivos y deseos, pero no le preguntan a esa niña si quiere tener ese destino o hijo. Investigué el caso, leí mucho de sectas, fui a un colegio Waldorf que tiene algo de secta sin serlo, secta new age.

También hablé con víctimas de abuso en su infancia, que se me fue revelando, porque al principio no sabía que iba a hablar de abuso, sino de sectas, pero entendí que en el centro radicaba eso, pedofilia y abuso, y hablé con psicólogos y psiquiatras que trabajan con víctimas de abuso y con víctimas para saber más de esa situación”, dijo a diario Hoy Rivas.

“Princesita fue una película complicada. Me llegaron muchas historias densas, oscuras. Luego fuimos al sur a filmar, con los niños, que teníamos que dejarlos descansar, y además traté de que no estuvieran en contacto con nada de lo oscuro del relato, para protegerlos. Antes de empezar el rodaje me enfermé, se retrasó todo, tuvimos que dejar cinco días fuera de planning, montar y luego salir a rodar porque estaban en período escolar”, agrega.