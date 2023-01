Celeste Campos: “Costa me dijo Quiero que seas vos al 100 por ciento”

Acompañando a la humorista Costa en Costa Presidenta, que se presenta en el Teatro Premier de CABA de jueves a domingos, Celeste Campos brinda su histrionismo y talento inconfundibles. En diálogo con Hoy cuenta algunos detalles de su participación en el espectáculo.

—¿Cómo te sentís con el estreno?

—Bien, es un espectáculo lindo, digno de calle y Corrientes, para toda la familia. Como sabrás, está dirigiendo Roberto Peloni, que es alguien que yo ya conocía de experiencias anteriores, había trabajado con él, en Teatro Maipo. Esto Costa me lo dijo hace un montón de tiempo pero como yo estaba en Canta Conmigo, me veía acotada de posibilidades, porque la verdad es que estaba grabando muchos programas con el programa de Tinelli y no llegaba. Entonces, en su primer momento le dije que no. Y ella ya tenía la confirmación de Los Macocos y la verdad es que estaba esperando que yo le dijera que sí. Así que yo en el estreno me sentí súper. Costa me dijo Quiero que seas vos al 100 y dentro de lo que escribió Nico Sorriba, que es el guionista, yo me explayé con un contenido que a Costa le gusta.

—¿Hay algún personaje de todos los que hacés que te gusta más que otro?

—No, a mí los personajes me gustan, no tengo preferencias. Si bien en Canta Conmigo hice Almita, que solo aparece en los tangos, a Costa le gusta más Mafalda, entonces con ese personaje fuimos. Con mi laburo estoy segura al 100% que todo lo que ofrezco va a dar risa, es lo que puedo dar, pero si vos me preguntás cuál es mi preferido, todos.