César Bordón: “Los personajes no tienen psicología”

Nahir, película de Prime Video inspirada en la historia de Nahir Galarza, la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua tras asesinar a su novio, Fernando Pastorizzo, ya puede verse y cuenta con César Bordón como el padre de Nahir. Con él hablamos para saber más detalles de su participación.

—¿Qué recuerdo tenías del caso?

—Yo tenía un poco que esta cuestión sucedía en un pueblo, tiene una connotación que uno de su perspectiva de porteño, desde los diferentes sectores que nos puedan ver, va a entender que es una situación particular de ese lugar y en eso yo sentía esta barbarie, que existía. Metido en el caso, me empecé a sumergir en muchas más cosas, inclusive en ver la desgracia, que esto sucedió para diferentes familias y fue mucho más interesante investigar el sistema familiar, el sistema de todo lo existente que ha condicionado a que esta circunstancia sucediera.

—No es la primera vez que te toca encarnar a gente real y contemporánea, ¿qué trabajo se hace desde lo actoral?

—En estos casos, que yo creo que Valentina Zenere hace un trabajo excelente desde mi punto de vista, y yo creo que el foco está puesto en ella, que es la cara visible mediáticamente, más allá de ser protagonista del filme, mi personaje es medio recóndito. Buscás alguna nota en la que aparezca y no hay una presencia muy grande de ninguno de los personajes, ni en los medios, ni demás. Así que había que entender el esquema familiar y tratar de reproducirlo, y eso lo terminamos de completar con el guion y con las interpretaciones del director que nos pudo transmitir que realmente era muy exhaustiva. De cómo era la familia, cómo el encuadre, cómo se hablaba, porque era poco lo que se hablaba, viste que la palabra no tiene una significancia siempre y bueno, creo que ahí terminamos de redondear el trabajo que pudimos hacer.

—¿Cómo hacías para salir de la oscuridad del relato cuando decían “corte”?

—La facilidad que tiene el cine de ser tan fragmentado te permite hacer una pequeña escena y correrte de ese lugar. Por otra parte, desde mi punto de vista, yo no encaro a los personajes analizándolos, se hacen. Los personajes no tie­nen psicología, entonces me baso en eso. Y cuando llegamos al set tuvimos la suerte de te­ner bastante armado todo lo que íbamos a ha­cer, porque el set es un poco más dinámico, entonces hacía frío, fue más de cuestiones que eran apuntar a lo que vamos a hacer, y creo que fue como mucho más ejecutivo, si se quiere.