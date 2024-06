Fernando Dente: “Es un buen momento del teatro musical”

Con Rent, Fernando Dente vuelve a la dirección de teatro musical, además de continuar con sus programas Noche al dente y Paraíso fiscal. Para saber cómo organiza su día a día, hablamos en exclusiva con él.

Con Ángela Torres y Pablo Turturiello como protagonistas, Rent tiene a Dente como director creativo del musical creado por Jonathan Larson. Luego de meses de ensayo, el elenco debutó en el legendario teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires. En Rent, Torres encarna, según ha dicho ella misma, a uno de los personajes más esperados de su vida: Mimí, una bailarina y cantante que desafía las adversidades con valentía y pasión.

A más de 25 años desde su estreno y con infinidad de premios cosechados (entre ellos un Pulitzer y un Tony al mejor musical), Rent sigue siendo un espectáculo sumamente vigente, que aborda temáticas aún muy actuales como la pasión y la lucha por alcanzar los propios sueños, la resiliencia, el arte, la marginalidad y la discriminación.

Además de Torres y Turturiello, se destacan en el elenco Sacha Bercovich, Ana Devin, Eugenia Gil, Rodríguez, Juan Manuel Outerio, Tomás Wicz y Francisco Vázquez. Completan el elenco Matías Acosta, Evelyn Basile, Francisco Cruzans, Paz Gutiérrez, Anita Petrich, Marcia Rubido, Lucía Tanco, Santiago Toledo, Noelia Vera y Valentín Zanelli.

—¿Cómo hacés para coordinar todo lo que estás haciendo?

—Es un accidente, de verdad, no me quiero hacer el canchero, no lo hagan en sus casas, pero fueron dos meses de coincidencia de todo. Que parece poco, pero atravesando es mucho, pero bueno, son dos meses y ya con la obra estrenada vuelvo a mi vida. Porque termina Rent, o sea, con mi proceso diario con el proyecto, pero estoy conectándome primero con lo que disfruto de Olga, como Noche al dente, que son tres proyectos en los que creo que tengo un talento enorme para armar buenos equipos y por comodidad, por lo que sea, termino eligiendo gente genial con la que confío mucho, con la que cuento. Entonces, lo hacen mejor que yo y esa fue la única manera, como apoyarme de verdad. Después creo que también es una situación que te pone en jaque, como tanto que trabajo en equipo, bueno, que sea de verdad para el equipo.

—¿Sentiste presión en este segundo desafío de dirigir en el Ópera una obra tan grande?

—No, presión ninguna. Yo soy un atorrante y me encanta seguir, avanzar, y si me hace ruido la panza, yo voy para adelante, y aparte, no soy ningún tarado. Estoy rodeado de las mejores personas en cada área siempre. Entonces, es un lujo. Voy a ser, me decían, el director más joven en la calle Corrientes, es muy fuerte. Y tengo una historia muy especial con esta sala y poder subirme en menos de un año, dos veces estrenando, es un sueño, es literalmente muy hermoso.

—En esto de soñar, ¿te imaginabas en algún momento esto?

—Yo creo que desde que empecé con la audición para High School Musical, donde hubo 26.000 personas y cómo me encontraron ahí, yo sin conocer a nadie. Toda mi carrera empezó a partir de eso y siempre estuvo como ahí, volando en algún lado, las ganas como de devolver algo de eso, de cómo me pasó a mí, porque no me lo contaron, o sea, yo fui, me anoté y acá estoy. Y todo nació el año pasado cuando el productor me llama y me dice de hacer Heathers y armamos esta mezcla entre gente que está empezando, gente consagrada, en todas. Siempre me encantó, como actor también me encanta, en la tele. Me encanta en todos lados. Como la mezcla entre la experiencia y la sangre fresca, es necesario para renovar porque si no es como que entonces me ocupo mucho de que pase esa mezcla y lo que te decía al principio le hace muy bien a los equipos eso. Así que es como si fuera una medida, una vocación, esto. Porque aparte de todas las cosas que hago, ya estoy pensando en el proyecto del año que viene y las personas que se anoten en las audiciones abiertas, invitar a que la gente se forme, porque la audición es la única manera de quedar, es estar formado. Yo no tengo ningún tipo de bajada de línea de nada. Yo puedo elegir a quien quiera, a Ángela Torres, de hecho, fue elegida por mí porque para mí no hay otra persona en este país mejor para Rent que ella.

—¿Cómo vivís el gran momento del teatro musical?

—Es un buen momento del teatro musical, y ahora creo que todo está como en un nivel de calidad, como que hay una base desde la que todos nos subimos como a ella y después bueno, el criterio de cada uno. Pero pienso en Querido Evan, Avenida Q, Legalmente rubia, Escuela de rock, con gente que hace teatro que yo admiro profundamente. No solamente los que lo hacen arriba, sino también los que lo hacen abajo del escenario. Son todos equipos que por lo general trabajé con ellos, que quiero y admiro y eso está buenísimo, porque para mí el teatro no es bueno o malo, no es musical, comedia o drama. Entonces, de una obra, lo más probable es que vuelvas al teatro por más de que no se dé cuenta que es mala. Creo que esto está creando una audiencia, el público argentino es el primero de la región, no tienen ni miedos ni prejuicios.