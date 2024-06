Leslye Headland: “Llevaba toda la vida imaginando lo que haría si tuviera la suerte de trabajar en Star Wars”

Star Wars: The Acolyte es la nueva serie original de acción real de la creadora y productora ejecutiva, Leslye Headland. Hecha exclusivamente para Disney+, explora una historia totalmente nueva de la galaxia de Star Wars. Con ella hablamos en exclusiva para conocer detalles de la propuesta.

Leslye Headland creó la serie inspirándose en Star Wars, de George Lucas, y además se desempeña como productora ejecutiva junto con Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King y Jason Micallef. Headland, además de ser la creadora y showrunner de la serie, dirigió los dos primeros episodios y tiene créditos de guion en los episodios 1 y 6. Es conocida por su trabajo en las aclamadas series Mujer soltera borracha y Muñeca rusa, entre otras.

La serie presenta un grupo totalmente nuevo de Jedi, que incluye a Lee Jung-jae como el maestro Sol, Carrie-Anne Moss como la maestra Indara, Dafne Keen como Jecki, Charlie Barnett como Yord, Dean-Charles Chapman como el maestro Torbin y Joonas Suotamo como Kelnacca, el primer Jedi Wookiee de acción real. Rebecca Henderson da vida a la maestra Vernestra Rwoh, personaje favorito del público de las novelas de la serie Star Wars: The High Republic.

Con respecto a los efectos visuales, el famoso estudio de efectos Industrial Light & Magic (ILM) y la compañía de sonido Skywalker Sound, ambos de Lucasfilm, completaron el mundo de la serie. ILM, que aportó 2000 planos a la serie, trabajó en ampliación de entornos, secuencias en el espacio, secuencias de acción y efectos de criaturas nuevas. El supervisor de efectos visuales, Julian Foddy, y el productor de efectos visuales, Carlos Ciudad, supervisaron el trabajo en el plató y durante la etapa de postproducción, conjuntamente con el productor y director creativo de ILM, Rob Bredow.

Con respecto a los episodios, el primero está dirigido y escrito por Leslye Headland; el episodio 2 está dirigido por Leslye Headland y escrito por Jason Micallef y Charmaine DeGraté; el episodio 3 lo dirige Kogonada y escriben Jasmyne Flournoy y Eileen Shim; el episodio 4 está dirigido por Alex García López y escrito por Claire Kiechel y Kor Adana; el episodio 5 lo dirige Alex García López y escriben Kor Adana y Cameron Squires; el episodio 6 está dirigido por Hanelle Culpepper y escrito por Leslye Headland y Jocelyn Bioh; el episodio 7 está dirigido por Kogonada y escrito por Charmaine DeGraté y Jen Richards y Jasmyne Flournoy; por último, el episodio 8 está dirigido por Hanelle Culpepper y escrito por Jason Micallef. Los dos primeros ya están disponibles en Disney+.

—Antes de hablar del programa de televisión y de tu trabajo, me gustaría saber, ¿cuándo supiste que querías ser directora?

—¿Cuándo supe que quería ser directora? Soy la mayor de cuatro hermanos, por lo que muchas veces me pusieron a cargo de cuidar a mis hermanos menores. Así que lo que empezó a pasar es que comencé a volver a contar las historias que ya sabíamos, Cenicienta, Star Wars, un montón, Godzilla, y de decirles lo que tenían que hacer, darles órdenes. De repente descubrí que probablemente sería buena haciendo esto para ganarme la vida y tengo el privilegio de hacerlo.

—Por supuesto, y cuando llegaste a este proyecto, ¿cuál fue para vos el mayor reto de formar parte del universo Star Wars?

—El mayor reto de formar parte del universo Star Wars es simplemente estar a la sombra de tantos grandes hombres que la han hecho. Sí, me refiero a George Lucas, obviamente, creando obra maestra tras obra maestra de lo que este mundo ha significado para nosotros con esta galaxia, pero también Jon Favreau, Dave Filoni, Tony Gilroy. Es intimidante ser incluida en ese grupo, es un honor.

—Por supuesto, y tenés demasiada experiencia en otros géneros como la comedia y la comedia romántica, ¿cómo fue para vos el salto a la ciencia ficción y a Star Wars?

—Bueno, en cierto modo el salto de la comedia independiente a Star Wars no fue difícil porque yo era muy fan de Star Wars. Llevaba toda la vida imaginando lo que haría si tuviera la suerte de trabajar en Star Wars, así que no me pareció realmente un cambio, sino más bien como la película de un sueño que he tenido toda mi vida.

—Dijiste que eras fan de Star Wars, ¿cuál es tu personaje favorito de la saga y ahora de la serie de televisión?

—Mi personaje favorito de la saga tengo que decir Anakin, su historia, su elección, ya sabes, es su historia y de muchas maneras, obviamente, estamos mucho con Luke. Estamos mucho con Obi-Wan, pero creo que Anakin, sí, es mi personaje favorito. Y creo que de mi show me encanta un personaje de Mae, interpretada por Amandla Stenberg. Y también trabajar con ella, que, de una manera tan íntima, realmente me ayudó ver lo que estaba haciendo con su habilidad y su talento. Me ayudó a comprender lo hermosos que son esos personajes. Creo que los escribí hasta cierto punto, pero ella les dio vida, los leyó, la respiro en ella, y sí, creo que es la que la convirtió en mi personaje favorito.

—¿Recordás cuando viste por primera vez una película de la saga?

—Sí, recuerdo que vi El Retorno del Jedi, una primera vista en TV, fue como el gran estreno de la TV, al menos eso es lo que recuerdo, como la primera vez. Y le pregunté a mi papá, ¿de qué se trata esto? Y él dijo que se trataba de un caballero Jedi. Y por supuesto, hay un niño pequeño que yo estaba como: ¡wow!, todo el tiempo. Era interesante y yo no sabía qué era. Así que sí, lo recuerdo muy vívidamente.