Charlene de Mónaco vuelve a desmentir su crisis marital

La princesa de Mónaco Charlene ha vuelto a su casa luego de un viaje por compromisos dentro de su abultada agenda. Además se ha mostrado tajante al hablar de su relación marital y está cansada de desmentir una crisis que la atravesaría junto a su marido, Alberto de Mónaco. Es por ello que la modelo y exnadadora olímpica aseguró ante una rueda de prensa donde volvieron a hacerle hincapié al respecto: “Todo está bien en nuestro matrimonio”.

Asimismo, volvió a repetir que todo marchaba sobre ruedas dejando atrás lo rumores sobre posibles divorcios o además pidió un poco de paz ante su pareja y lo hizo extensivo hacia la intimidad de sus hijos, los gemelos Jaques y Gabriella: “Los rumores me parecen agotadores y no puedo entender de dónde vienen. Me parece como si algunos medios o personas quisieran vernos separados”. Además aseguró que se busca de forma constante mostrarla como una persona que está triste y es por ello que publican fotos de ella cuando está seria o sin sonreír.

Vale mencionar que la pareja atravesó un momento más que duro cuando ella fue internada por una infección que sufrió y la mantuvo alejada por un tiempo determinado de la agenda mediática. Así hizo reposo y recién ahora es que vuelve a mostrarse frente a las cámaras.