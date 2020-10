Chico Novarro y Pablo Novak nos reciben en el living de casa

Uno es un gran compositor argentino. Dueño de numerosos éxitos que han sido grabados por cientos de intérpretes del mundo, ha sabido cultivar y alimentar nuestra rica historia musical. El otro es coach, actor, autor y músico. Una persona inquieta que ha brillado en televisión, cine y teatro. Juntos son arte.

“Un padre. Un hijo. Y un piano. Solo eso... y todo eso”, anuncia la promoción de En el living de casa, el strea­ming que reunirá a Chico Novarro y Pablo Novak el viernes 6 de noviembre a las 21, en una noche que promete ser emotiva, íntima y mágica, pero sobre todo musical.

—¿Cómo surgió la idea de hacer este show online juntos?

—Pablo: Una vez por semana iba a lo de mi papá a visitarlo y siempre nos sentábamos en el piano y tocábamos algo. Después lo subía a Facebook y a Instagram y explotaba. Entonces, un poco con esa idea, decidimos hacer un show de muchas canciones para que la gente lo pudiera ver. Además, hace ya veinte años que venimos haciendo shows juntos y eso está bueno.

—¿Cómo lo esperan?

—Chico: Bien, yo siempre tengo un pequeño estrés. Es un compromiso y uno se pone nervioso. Pero estoy contento porque lo hago con Pablo, y es algo que nos gusta hacer y compartir y eso es lo lindo.

—¿Por qué En el living de casa?

—P: Por un lado, porque papá no sale, está en la casa. Y por otro, porque tiene que ver con la impronta de lo que venimos haciendo. Nosotros trabajamos mucho primero en El Club del Vino y después en Clásica y Moderna que son lugares que están muy buenos porque tenía unas mesitas y un piano. Era muy intimista. Entonces queremos repetir ese espíritu familiar, de intimidad. Por eso en el living de casa con el piano.

—¿Qué temas van a sonar?

—P: Vamos a hacer los temas clásicos de mi papá como Algo contigo, Cuenta conmigo, Un sábado más, Amnesia, Cordón... Un par de temas que hicimos juntos: Quién dice tango y Yo te amo que son música mía y letra de él. Después voy a hacer un par de canciones mías: una que le dedico a mi hijo y otra que hablo del amor y de los desencuentros. Pero casi todas van a ser bastante conocidas por la gente.

—C: Van a ser las canciones más conocidas por el público, las que más recuerdan y va a haber para todos los gustos.

—¿Cómo viven esto de que sea compartido entre padre e hijo?

—P: Es algo que me gusta, que me parece muy divertido, muy amoroso. Me siento muy honrado y protegido también, porque sé que mi papá tiene una carrera increíble y que muchísima gente quiere verlo. Me gusta que a la edad que tiene tenga ganas de seguir cantando y de seguir presentándose. La verdad es que me parece que los artistas no se jubilan nunca, o sea, tienen ganas todo el tiempo de seguir haciendo cosas y en ese sentido me da alegría y orgullo.

—C: En los últimos tiempos Pablo venía a casa, hacíamos algunas canciones. Y cuando me consultó si no me gustaría hacer algo así pero para que llegue a muchas personas, yo no sabía porque la verdad soy un tipo muy antiguo y no conozco los sistemas, pero me dijeron que puede llegar a muchos países y que es algo muy serio así que me gustó. A lo mejor el próximo lo podremos hacer en un teatro.

—Para vos es más para pasar el momento, ¿querés volver al escenario?

—C: Y ha sido mi vida durante más de 60 años, imaginate. Ahora no sé qué hacer. (Risas)

—En tu caso, ¿te parece que el streaming llegó para quedarse?

—P: Creo que sí porque más allá de que la pandemia se vaya, hay mucha gente que está en otros países y en otras ciudades que puede acceder de esa forma. De hecho, al quedar colgado no hace falta que lo veas en el momento. Y además, están apareciendo muchísimos artistas muy buenos que se están dando a conocer por colgar sus cosas en YouTube, por ejemplo. Entonces, por ahí no lo llamábamos streaming, pero por supuesto que todos estos avances llegaron para quedarse.

—Transmiten un mensaje muy lindo al tocar juntos padre e hijo en un contexto como el actual, donde todo es con protocolo y distanciamiento…

—P: Sí, está bueno. Yo pienso que la gente se tiene que cuidar, pero no desconectar. A las personas grandes no hay que dejarlas solas; si bien es la que más riesgo corre, la parte emocional y del encuentro es fundamental para que no se angustien.

“En mi caso, el versito se transformó en una obra”

Con una vida dedicada a la música, Chico Novarro escribió más de 600 canciones de los más diversos géneros. Sin embargo, las letras que más recuerda el público y las que se instalaron como clásicos son los boleros y los tangos. Al ser consultado acerca del motivo, el artista explicó: “Porque los boleros llegan al corazón de la gente. También los tangos, que no fueron muchos, pero llegan a lo profundo porque hablan de los sentimientos, de las evocaciones”.

Y sostuvo: “Yo creo que la música romántica es la mejor manera de relacionarse y un versito es la mejor manera de declarar un amor. En mi caso, ese versito se transformó en una obra (risas). Gracias a Dios esa obra sigue reconociéndose, no solo acá sino en toda América y en España debido a que hay cantantes que siguen eligiendo mis canciones para grabar. Entonces, hay cada vez más adeptos y yo estoy muy contento por eso”.