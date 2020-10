Sebastián Blanco: “Me siento cómodo sin tener que elegir”

Afincado en España desde 2017, Sebastián Blanco lanza el videoclip oficial de Dejar de pensar, con participación de la ascendente Luz Cipriota. Además, tiene pendiente el estreno de El año de la furia, película en la que actúa junto a Joaquín Furriel. Diario Hoy dialogó con él para saber más detalles de su trabajo.

—¿Cómo estás viviendo esta situación extraordinaria?

—Hace unas semanas se ha vuelto a una especie de confinamiento. Si bien hay libertad, se cerró Madrid y no podés ni entrar ni salir, los bares cierran temprano. Esperando que pase, creo que ya tenemos un oficio en transitar esto, y yo agradecido por tener trabajo y las necesidades básicas satisfechas, pero hay gente que la está pasando muy mal.

—¿Cómo se maneja esa incertidumbre y la conexión con la música?

—Uno lo vincula más con eso cuando grabás en estudio. Falta el vivo, y el encanto de los dos es que podés ir de uno a otro, y ahora no. Deseando que se vuelva cuanto antes, hay teatro, pero se han cerrado muchos espacios. Intentando generar, pensando un single nuevo para suceder a Dejar de pensar, tratando de hacer cosas como músico y actor.

—¿Te gusta más la música que la actuación?

—No, me gustan las dos, me siento cómodo sin tener que elegir, me gusta entrar y salir.

—En el video unís el mundo del cine y la música…

—Sí, el cine me gusta mucho. Dejar de pensar, rodado antes de esta locura, y uno lo ve y parece de ciencia ficción por lo que se muestra, armamos una historia también por la participación de Luz.

—¿Cuándo supiste que querías dedicarte a esto?

—No sé si hay un momento de decisión, se fue dando de manera orgánica, empecé música a los 15, luego comencé con piano, después el conservatorio, todo se dio fluido. Con el teatro también, pero el disparador fue que mi viejo hizo Vientos de agua, con Juan José Campanella. Necesitaban un actor para hacer de hijo de él, no quedé en el casting, pero Campanella me dijo que le había gustado mucho y que empiece a estudiar teatro y así lo hice, y hoy me encuentro con las dos profesiones juntas.