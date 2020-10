Sofía Clérici: “La inspiración depende del momento de la vida que esté atravesando”

El carisma y la belleza de Sofía Clérici la consagraron como modelo: incursionó en la pantalla chica y sobre las tablas. Gracias a su creatividad, gestó una línea homónima de lencería y cosmética. Durante una entrevista íntima con diario Hoy, la joven brindó detalles de sus inicios al llegar a Buenos Aires y reflexionó sobre sus deseos a futuro. Además, contó cómo vive este momento inusual y cuál es su situación sentimental.

—¿Qué análisis hacés de la TV actual?

—Me decepcionó bastante en este contexto de pandemia. En el inicio informaban las cifras de infectados, cuándo se podía salir, entre otros, propio de los noticieros. Pero tampoco ningún productor generó algo nuevo. La televisión está aburrida y por eso prefiero los contenidos de streaming. Es un desastre porque no hay nada interesante.

—¿Recordás qué compraste con el primer sueldo?

—Soy muy ahorrativa, siempre trabajé en negocios de ropa. Empecé a hacerlo para comprarme un auto. Así cuando pude obtener algo más de cash, fui por él. Me acuerdo hasta el día de hoy porque amo manejar.

—¿Te quedó algo pendiente?

—Hice temporada en teatro, me gustó pero quisiera interpretar a una villana en un filme. Amaría hacerlo porque me encantan. Quizá algún día viaje a Hollywood y pueda cumplirlo. Tuve la suerte de trabajar con Gerardo Sofovich y aprendí muchísimo. Es un ícono de la Argentina.

—¿Cuándo empezaste en el diseño textil?

—Siempre me atrajo el encaje y la ropa de noche. Empecé a trabajar en la TV, me planteé la posibilidad de mi marca e hice mis propios diseños. Tengo un estilo fetichista, juguetes, accesorios, juegos, látex. Me baso en los años 50, la referente es Dita Von Teese por su perfil pin up que es acompañado de tatuajes. La inspiración depende del momento de la vida que esté atravesando. Agregué productos como velas para el cuerpo, látigos, y esposas. La pandemia me sumó porque la gente buscó innovar o mantener la magia sin volverse rutinarios. Pueden encontrarlos en la web e Instagram ([email protected]). Está la línea deportiva y se viene una cosmética que empieza con labiales, cremas para continuar con maquillajes. Trabajo con un equipo y estamos muy contentas.

Los vínculos más sólidos y el bienestar actual

—¿Tu familia apoyó tu incursión en los medios?

—Somos re unidos. La verdad es que mis papás me apoyaron en todo, desde el surgimiento de rumores hasta mis tres tapas en Playboy.

—¿Cuál es tu situación sentimental?

—Estoy en mi mejor momento, enfocándome en mí. Ahora soltera porque hasta hace poco estaba en una relación. Soy muy compañera cuando estoy en pareja y me dejo un poco de lado. La pandemia me ayudó a reencontrarme conmigo, estar más en casa, retomar detalles de la marca, tomar las fotos de los productos y salió todo muy bien.