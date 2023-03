Chris Cooper y Alessandro Nivola cuentan todo sobre El estrangulador de Boston

El estrangulador de Boston, protagonizada por Keira Knightley y Carrie Coon, llega este viernes a Star+ de manera exclusiva narrando cómo las periodistas que encarnan las actrices dieron a conocer la historia de los famosos asesinatos del estrangulador de Boston de los años 60. Rompiendo estereotipos y el lugar en donde se ubicaba a las mujeres en las redacciones de los diarios, la potente e intensa historia llega para reflejar una época y a Loretta McLaughlin y Jean Cole, dos mujeres emblemáticas de la historia del periodismo. Chris Cooper y Alessandro Nivola tienen roles claves en la película y diario Hoy habló en exclusiva con ellos para Argentina.

—Antes de hablar de este apasionante relato, me gustaría saber, ¿cuándo supieron que querían ser actores?

—Chris Cooper: Seriamente en el secundario, pero antes me ofrecí trabajar en un teatro local donde hice de todo, todo, excepto actuar. Manejé el local, el escenario, construí escenografías, diseñé sets, pinté, hice luces, tuve una buena formación en todo lo que toma poner en marcha una producción, pero no actuar. Eso vino después.

—Alessandro Nivola: Quise ser actor desde que era muy joven, desde pequeño, creo que era en el tercer grado o algo así. Estaba en un juego de escuela y me obsesioné con ello. Y empecé a pedir a mis padres que me enviaran a escuelas de drama en el verano y cosas así. Así que desde muy joven le dije a mis padres que esto era lo que quería hacer con mi vida. Y nunca cambié mi idea desde ese momento.

—En El estrangulador de Boston tienen roles claves para las protagonistas, ¿cómo crearon sus personajes?

—CC: Esto fue muy tranquilo porque no se basó en nada en particular. Este es un personaje un poco ficcional de Jack McLean, pero tenía materiales de buena fuente, estaba dirigido por libros de investigación específicamente sobre la política de la redacción de ese momento. De hecho, seguí a McLean y el personaje que jugué en su escritorio que no era demasiado interesado en estos asesinatos, porque para él había historias más importantes para reunir. El personaje responde a cómo los hombres generalmente en la sala de noticias, en los 60, no respetaban a las mujeres, y solo en la mitad de los 80 empezó a ser un poco mejor para las periodistas. Pero ha sido muy difícil, y creo que Matt Ruskin, el director de la película, lo muestra muy bien.

—¿Qué les atrajo de este proyecto?

—AN: Creo que el hecho de que soy de Boston y nadie me ha pedido nunca hacer un personaje de Boston. No sé por qué se han tomado tanto tiempo, pero cuando la oportunidad llegó, me emocioné porque es algo que he querido hacer. Además pensé que el personaje era muy interesante, llevar a alguien que era parte de una burocracia y parte de una tradición familiar, de hecho imaginé que su padre y su abuelo estaban probablemente en la misma fuerza y estaban dispuestos a depredar su reputación y sus relaciones con su propia familia, con todo el mundo en la fuerza, para llevar a cabo esta investigación que se sintió como si estuviera atrapado. Se siente como una situación interesante y dramática con la que había que jugar.

—¿Cómo se relacionaron en el set con Keira y Carrie?

—CC: Conocía a Carrie, me vio en una obra que hice en Broadway, en 2017, con su esposo Tracy Letts, que es un actor maravilloso, así que nos conocíamos el uno al otro. Por Keira tenía un gran respeto. Estuvimos grabando en pandemia, con la Covid-19 aún bastante fuerte y todas mis escenas estaban en la sala de noticias. Construyeron un hermoso set y yo no estaba más allá de eso. La relación de trabajo con las dos fue maravillosa y el trabajo en conjunto fue muy serio. Fue un placer trabajar con las dos.

—¿Estaban familiarizados con el caso real antes de ser parte de la historia?

—AN: No, no sabía nada sobre él, había escuchado sobre el estrangulador, pero no sabía nada sobre los detalles del caso, a pesar de haber estado ahí. No fue hasta que empecé a investigar el rol en el que empecé a hablar con los miembros de mi familia que estaban viviendo en Boston en ese momento y escuchando sus recuerdos de la experiencia y el sentimiento en el aire de miedo y peligro, y especialmente las mujeres en mi familia que eran estudiantes de colegio en los 60, y se sentían nerviosamente caminando por las calles solas a la noche y ese tipo de cosas. Pero, por supuesto, a lo largo de los detalles de que existían potencialmente múltiples asesinos y sobre estas dos periodistas que tenían la información sobre él y que realmente afectaron el curso de la investigación. Pero no sabía mucho más que eso sobre ninguno de ellos.

—¿Sensaciones por el estreno en todo el mundo al mismo tiempo?

—AN: Ahora pasa esto con las películas que se estrenan en todos los lugares al mismo tiempo, en vez de diferentes lugares. Y es una gran cosa que sea así porque puede llegar a tantas personas al mismo tiempo. El mundo del entretenimiento ahora está tan fraccionado que no hay nada que llame la atención del público, incluso en los Estados Unidos, donde muchos eventos son así, como el Super Bowl e incluso los Óscar. Así que uno intenta alcanzar a tantas personas al mismo tiempo para que pueda ser algo que las personas experimenten juntos. Sí me molesta que el mundo del entretenimiento está fragmentándose en pequeños grupos de personas y nadie está hablando sobre lo mismo al mismo tiempo. Eso no pasa más.