Ya están definidos los finalistas de Gran Hermano

Desde que comenzó esta edición de Gran Hermano, cada gala de eliminación se vivió como un manojo de nervios. Pero esa tensión fue aumentando más y más con el correr de las semanas. Sobre todo estos últimos meses que, realmente, pasó de todo. Desde reingresos e ingresos de nuevos participantes hasta la llegada de familiares, e incluso de dos mascotas. Así las cosas, el fin de semana se vivió la última gala de eliminación. Es decir, después de tanto, el final se acerca. Porque quedaron definidos los cuatro finalistas de la casa.

La semana previa a esta gala de eliminación había tenido de todo. Tanto que el propio Alfa ingresó por algunos minutos, frente a la sorpresa y el estupor de algunos, pensando quizás que se quedaría a competir nuevamente. Antes de conocerse los resultados, todos los que estaban en placa dirigieron unas últimas palabras, como es costumbre. “Soy esto, es mi esencia. Desde que entré a la casa yo jugué. Mi juego es ser la mejor Camila Lattanzio: sin hablar mal de nadie, sin armar grupo, ni excluir a ninguno de mis compañeros”, expresó Camila.

Por su lado, Marcos dijo: “Estuve en situaciones que me pusieron mucho a prueba y aprendí mucho de mí mismo”. Y luego pidió que lo sigan apoyando. Romina se mostró agradecida frente a todos y todas las que la apoyaron. Luego de mandar un saludo especial a sus hijas, dijo: “Si no fuera por ustedes, esto no sería posible”. Por último, Julieta expresó: “La vida es una y Gran Hermano es uno. Después de casi cinco meses, ya me conocen. Me vieron en todos mis estados y hasta sin maquillaje, que es mucho decir. Siento que no me quedé con las ganas de nada”. Vale recordar que Nacho no formó parte de la placa por haber sido el ganador de la semana pasada, lo que lo convirtió en el primer finalista del certamen.

Luego se dieron a conocer los resultados. Como era de esperar, quien obtuvo menos votos fue Marcos, con el 0,47%. Más tarde se informó que la tercera finalista era Julieta, dado que obtuvo apenas el 8% de los votos. De ese modo, quedó un picantísimo mano a mano entre Romina y Camila. Antes de dar el resultado final, Del Moro aclaró que no va a ingresar hoy a la casa junto a las hijas de Romina. Pero no descartó que él sí vuelva a ingresar antes de que termine el ciclo. Finalmente se develó el misterio y la eliminada fue Camila, con el 60,26%. Así, el cuarteto del que saldrá un ganador quedó definido con Nacho, Marcos, Julieta y Romina. Serán dos semanas eternas, dentro y fuera de la casa.