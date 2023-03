Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo cuentan todo sobre Tootsie

Este jueves llega al teatro Lola Membrives Tootsie, con Nico Vázquez en el rol protagónico y Julieta Nair Calvo acompañándolo. En una versión de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, la obra está dirigida por Mariano Demaría, el mismo de Una semana nada más, el éxito de Vázquez. Para saber más detalles de uno de los grandes estrenos de 2023, hablamos con la dupla, que se muestra ansiosa por el estreno.

—¿Qué recuerdo tenían de la película? ¿Cómo fue meterse en este universo y en esta historia tan icónica?

—Nico Vázquez: Yo nací en el 77 y la película se estrenó en el 82; el otro día yo revisaba, y creo que la vi en el 92, y vos vas a decir: ¿cómo te acordás el año? No, no me acuerdo el año, me acuerdo que la vi en Telefe, porque no existía el DVD, en ese momento estaba el VHS, pero para que saliera una película tenías que esperar millones de años. Telefe la pasó en el 92 porque busqué en YouTube y está la publicidad de cuando la promocionaba, y es la misma venta que hacemos nosotros en el teatro, la venden como la comedia que es. Él quiere conseguir trabajo y se viste y están todos los gags que yo quiero y se va a enamorar de ella y cómo van a hacer. De hecho, hasta le robé ese eslogan que a partir de la semana que viene va a salir en la radio.

Cuando yo la vi ahí, que era un chico de 14 años, vi una película divertida de un tipo que se disfrazaba mujer y conseguía un laburo. Cuando la volví a ver de grande, no me acuerdo, veintipico, vi otra película, que es lo que contamos, que habla de desigualdad entre el hombre y la mujer, que habla de todo lo que sucedía en ese momento dentro del ámbito laboral, de un tipo que está desesperado por trabajar y que le pasa a la mayoría de los actores en donde sea, porque pasa en Broadway, pasa en Argentina, pasa en todos lados y que la desesperación lo lleva a eso porque ama la profesión. Habla de una historia de amor que es la que contamos acá con “Juli”, que habla de un montón de cosas muy sutiles con Jessica Lange, de por qué toma el vino y ahoga sus penas ahí, con lo que le sucede. Entonces me encontré con un proyecto que he soñado, que para mí es maravilloso, más allá del personaje que estoy interpretando.

—¿Y vos, Juli, qué recordabas de la película? ¿La viste en su momento?

—Julieta Nair Calvo: Sí, hace un montonazo. Cuando Nico me llama y me cuenta, me dice: “Por favor, amiga, no digas nada, voy a hacer esta obra y me gustaría que la hicieras conmigo”, obviamente que fue como: “¿Qué?”. Bueno, pues sorpresa y alegría también por él, porque obviamente es un actor que trabajó muchísimo en su carrera, pero nunca había hecho algo así; entonces, para un actor que trabaja mucho, que te llegue un personaje que te permita lucirte de una manera que todavía no mostraste es maravilloso y consagratorio seguramente. Entonces me alegré también por él, más allá de que me estaba proponiendo hacer de Jessica Lange. Después, cuando se dio que finalmente la íbamos a hacer, me interioricé, volví a ver escenas, no para copiar porque nunca le iba a copiar, pero sí tener la esencia del personaje, qué es lo que el personaje quiere contar.

—NV: La referencia es eso.

—JNC: La referencia que sucede, su ternura, sus miradas, los colores. Todo eso estuvo para que hoy nosotros tengamos nuestra propia versión de “Santi”, “Dorita” y de Julia que la van a poder ver muy pronto. Estrenamos el 16 y estamos muy ansiosos porque entre la gente de esta sala y que vean lo que estamos creando que para mí es algo maravilloso. Es un trabajo en equipo alucinante.

—NV: Y el laburo de ella es espectacular y en el detalle, obviamente llevo una gran base porque es una gran actriz que yo admiro y por eso la elegí y la soñé, pero superó cualquier expectativa. Cuando empezamos a laburar con Marian en Border, en una sala chiquitita a ver cómo iban a escucharse los personajes, la referencia fue de vuelta: “Che, Juli, quiero que veas la peli otra vez”. Ella transformó el personaje, de verdad es como verla con todo el respeto del mundo a Jessica Lange.