Batalla legal por la herencia de Lisa Marie Presley

Era sabido que con el correr de las semanas eso iba a pasar. Luego de la terrible noticia que significó el fallecimiento de Lisa Marie Presley, única hija de Elvis Presley, ocurrida hacia comienzos de este año, empezaron a conocerse los dramas y las disputas legales por una herencia de varios millones de dólares. Esta semana, finalmente, se dieron a conocer algunos detalles del asunto.

La batalla judicial sería entre la madre y el exesposo de Lisa: Priscila, y Michael Lockwood, respectivamente. Vale recordar que Lockwood y Lisa fueron padres de Finley y Harper Vivienne, y de hecho el hombre se presenta en representación de ellas. De acuerdo a lo informado por el portal TMZ, Lockwood le pide a un juez que lo llame tutor asignado y le de autoridad para hablar por sus hijas de 14 años en el caso.

Además de ello, también se encuentran en la disputa los otros hijos de Lisa, Riley y Benjamin Keough, los hijos de Lisa Marie con su exmarido Danny Keough. Todo ello ocurre a raíz de un fideicomiso del que Lisa poseía el 15%. Cuando Elvis murió, en 1977, su patrimonio se colocó en un fideicomiso, y Lisa Marie finalmente se convirtió en su única beneficiaria, cuestión lógica y natural dado que era su única hija. Durante todos estos años, a pesar de algunos inconvenientes financieros, la marca Elvis siguió ganando dinero. Lisa vendió el 85 por ciento de la herencia en 2005. Pero el 15 por ciento restante todavía está en la familia y sigue siendo bastante valioso.

Según los informes oficiales, Elvis Presley Enterprises recaudó 110 millones de dólares en 2022. A todo esto, la repentina muerte de Lisa desató toda una serie de sucesos y una suerte de batalla respecto a quién o quiénes serán finalmente los herederos y beneficiarios de las fortunas que se siguen generando alrededor de El Rey.

En 2016 se realizó un cambio en el fideicomiso, autorizado por Lisa Marie, donde eliminó a Priscilla y Barry Siegel (gerente comercial de la familia y de la marca) como fideicomisarios y designó a Riley y Benjamin Keough, los hijos de Lisa Marie con su exmarido Danny Keough, como cofideicomisarios. Benjamin murió por suicidio en 2020, dejando a Riley como la única heredera de Elvis. Además de ello, hay que citar a las dos hijas que Lisa tuvo con Loockwood, como ya se mencionó anteriormente.

A todo esto, según fuentes oficiales, Priscila se presentó en el Tribunal Superior de Los Ángeles para impugnar la enmienda de 2016 al fideicomiso, insistiendo en que debería ser reincorporada como fideicomisaria. Según la publicación especializada en finanzas y riquezas multimillonarias Forbes: “Entre ellos, la enmienda nunca fue entregada a Priscila como lo requieren los términos originales del fideicomiso. Además, hay problemas con el documento, incluido que la fecha se agregó a través de .pdf y el fideicomiso escribe mal el nombre de Priscila. No aparece ninguna disposición de la enmienda en la página de la firma, y la firma de Lisa Marie Presley no coincide con su firma habitual. Finalmente, la enmienda de 2016 no fue presenciada ni notariada y, según documentos judiciales, no se ha localizado el original”.

Además de todo ello, fuentes cercanas al caso han afirmado al portal TMZ que Lisa tenía dos pólizas de seguro de vida, una por U$S25 millones y la otra por U$S10 millones. Y que ambas pólizas también serían terreno de disputa de todas las partes. A todo esto, y según los puntos que se han informado, todo hace pensar que la batalla por la guarda y la herencia de varios millones de dólares será larga y que esto recién comienza.