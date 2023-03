Polémica por los dichos de Jane Fonda

Los dichos de la reconocida actriz, y ahora también activista, estadounidense levantaron polvareda. Sucede que en el programa The View dijo: “Llevamos varias décadas teniendo el control sobre nuestros cuerpos y siendo capaces de decidir cuántos hijos queremos tener y cuándo. Ahora que sabemos lo que se siente, no vamos a volver atrás, no me importan las leyes, ¡no vamos a volver atrás!”.

Ante esto, la presentadora Joy Behar le preguntó qué acciones llevaría a cabo frente a las decisiones políticas que afectan la libertad de las mujeres. “Bueno, he pensado en el asesinato”, respondió Fonda. Obviamente lo dijo en broma y así fue tomado por el público presente.

Pero distinta fue la recepción que tuvo de parte de, por ejemplo, la congresista republicana Anna Paulina Luna, quien en un comunicado expresó: “Como miembro provida del Congreso y ante la falta de reacción (por parte de Fonda) para aclarar que su declaración era una broma, tomamos en serio esta amenaza”. Además que el programa The View y la ganadora de dos Óscar a la mejor actriz por Klute (1972) y Coming Home (1979) se retractaran de forma pública de su “repugnante comportamiento” durante la charla.