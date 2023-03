Y el Óscar es para… el cine

Como todos los años, la ceremonia de entrega de los Premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood despierta el interés de la cinefilia, la industria y el público, pero la edición número 95 tuvo un plus para nuestro país, por la nominación de Argentina, 1985 en la categoría de Mejor Película Internacional, que finalmente consiguió la alemana Sin Novedad en el Frente. Argentina, 1985, la extraordinaria épica de Santiago Mitre sobre el Juicio a las Juntas Militares, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, nuestro orgullo, dijo presente en la soñada premiación.

Días antes, entrevistado en exclusiva por diario Hoy, Axel Kuschevatzky, uno de los productores de la película decía “esta película nace con una conversación en un café con Santiago Mitre; che, hagamos esto, y es una de mis primeras películas como productor independiente, después de haber trabajado dos décadas para empresas, tiene una carga emocional tan grande que si pienso mucho lloro, no salgo de la cama. Pero por otro lado, la película es superadora a todo esto. Gane, pierda, nosotros no la hicimos para ganar un premio, la hicimos porque creíamos que era una gran historia para contar, también nos pasa eso y esa parte sí, esa parte está cumplida, porque increíblemente no se puede creer que nadie haya contado esta historia antes”.

Lety Sahagún, su compañera en la conducción de la previa de la entrega en TNT, hablaba sobre la 95a premiación “hace 15 años, no había redes sociales ni esta posibilidad inmediata de comunicar o de que se filtrara cierta información. Entonces, yo creo que la Academia lo entiende como un beneficio; primero de que eventualmente, de todas maneras, estas cosas se van a saber y entonces mejor lo usa a su favor. Decir que va a estar presente Lenny Kravitz, decir que va a estar presente Rihanna. Hubo un año donde nos prohibieron usar redes sociales en la alfombra, pero eso cambió”. Y vaya si cambió, las 11 nominaciones a la inclasificable Todo en todas partes al mismo tiempo hablan de eso, cosechando siete premios, incluyendo el de Mejor Película. La ceremonia tuvo emotivos momentos como el In Memorian, la performance de Lady Gaga, la de Rihanna o las palabras de Jamie Lee Curtis sobre su resiliencia en el cine de género. Igual, lo que más nos importa, claro, es el Óscar por el que peleó Argentina, 1985, destacando una historia que debía contarse para las nuevas generaciones ajenas al tema.