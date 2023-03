Wanda y el inminente comienzo de Master Chef

Wanda Nara no entra en el cuerpo de la felicidad que tiene. Así al menos se estuvo manifestando estos días respecto al nuevo desafío que está afrontando: nada más y nada menos que la conducción del reality gastronómico Master Chef. Así las cosas, la empresaria y, ahora, conductora, anunció por sus redes la fecha de comienzo del programa, que será el lunes 20 de marzo. En la imagen que mostró junto al posteo, se la ve a ella junto a los tres cocineros/jurados del programa: Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. En la foto se los ve como si simularan ser casi unos superhéroes. Allí, ella escribió: “La ansiedad que manejo no es normal. Ya casi estamos. Lunes 20 de marzo”. Uno de los primeros en comentar su posteo fue su estilista y amigo personal Kennys Palacios, que le envió varios emojis de fueguitos. Y algunos seguidores en sus comentarios repararon en que a Wanda se la ve con una llave de auto en la mano.

Por fuera de las redes, Wanda ya se había expresado respecto a semejante desafío laboral que está emprendiendo. Vale recordar que los programas ya están siendo grabados y que por ello, ella ya se encuentra en el país desde hace varias semanas. En diálogo con el periodista Javier Herrero, expresó el porqué de todo su entusiasmo: “Esto, que es gente que no conocemos, hay historias muy lindas. La gente que está haciendo el casting... hay mucho talento en el país. No veo la hora de que presenten sus platos ante el semejante jurado que tenemos”. Y además agregó: “Estoy muy feliz por la posibilidad y la confianza que pone en mí Telefe. Es una responsabilidad muy grande y me encanta el programa. Me siento muy identificada con los participantes. Cocinar es una de las maneras más lindas de demostrar amor”.

Vale recordar que antes de que finalmente se anunciara que la conductora del celebrado reality iba a ser Wanda, se barajaron otros nombres como Santiago del Moro y Paula Chaves. De hecho, en su momento el propio Del Moro, que está teniendo una temporada muy exitosa al frente de Gran Hermano, se manifestó sobre los rumores que lo señalaban como futuro conductor de Master Chef y dejó bien en claro que seguía con el reality de la casa más famosa del país. Obvio que Wanda también tuvo palabras respecto al plantel y jurado que la acompañaran durante el ciclo: “De la manera que me recibieron fue increíble” . Y agregó: “Donato (De Santis) me dio un ramo de flores para darme la bienvenida. A Damián (Betular) y Germán (Martitegui) los vi en el piloto que grabamos. Son muy buenos compañeros”.

Vale recordar que no es la primera vez que Wanda se refiere respecto a la conducción de Master Chef y lo que significaría en su carrera. En su momento, no bien se supo que finalmente era la elegida para conducir el programa, la novedad fue una bomba en el ambiente. En aquel entonces, hacia fines del año pasado ella había dicho en diálogo con algunos noticieros de espectáculos: “Me enteré hace muy poquito que iba a ser la conductora. Es la tercera edición, estoy muy contenta, es un formato muy importante a nivel mundial”. Y había agregado: “Me gustan mucho los realitys, y me gusta conocer las historias, sueños y frustraciones de las personas. Con un famoso es más fácil porque conoces su maneras de enfrentarse, acá es todo nuevo, y es un gran desafío para mí y estoy muy agradecida a Telefe”. Hay que agregar, además, que esta no será la primera participación de Wanda en la televisión, ya que el año pasado se la pudo ver formando parte, aunque de manera fugaz, del programa ¿Quién es la máscara?, junto a grandes figuras como, nada más y nada menos, Lizy Tagliani y Natalia Oreiro. Además, la propia Wanda ha deslizado varias veces que estuvo en contacto con diferentes agentes y productores por posibles proyectos audiovisuales.