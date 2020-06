Christian Petersen habló sobre su noviazgo

La buena onda de Christian Petersen y Carina Zampini traspasó la pantalla del certamen de cocina y desde hace tiempo resuena en el medio la versión de un romance entre ellos.

Sin embargo, luego que esta semana volviera a ser tema de debate en distintos programas, el cocinero reveló que su corazón tiene dueña y es Sofía Zelaschi, una exparticipante del ciclo.

Consultado acerca de cómo se toma el coqueteo, contó: “Ella es joven, tiene 25 años y esto le divierte, no le afecta. Es muy moderna y además de concursar trabajó un poco así que sabe que no pasa nada. Pero los jóvenes tienen otra mentalidad, son más libres”.

Entonces, le preguntaron si se trata de una pareja abierta, a lo que el cocinero respondió: “No sé si hay permisos o no porque nunca lo hablamos, pero me refiero a que no desconfiamos”. Aunque descartó que pudiera darse una relación de esas características.

Respecto a su relación con Carina, remarcó que es algo meramente “profesional y una aprendizaje diario” porque se maneja muy bien en el aire y se mata de risa.