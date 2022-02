Christian Sancho blanqueó su relación con Celeste Muriega

Hace unos días empezó a circular el rumor de que el actor y modelo Christian Sancho estaba viviendo un romance con su compañera de elenco, la actriz Celeste Muriega. Sin embargo, ninguno de los dos salió a confirmar la relación. En ese sentido, ambos respondían con indirectas al ser consultados por el tema.

Esta sábado, el actor de la obra dirigida por José Muscari "Sex" brindó un móvil al programa Implacables y rompió el silencio.

”Sobre Celeste Muriega, hay buena química y vos confirmaste que hay algo. ¿Cómo se dio esa relación? Para que lo digas vos con tus palabras”, indagó la panelista Naiara Vecchio. Ante la pregunta, Sancho respondió sin rodeos:

“Yo no suelo clasificar a los vínculos, uno los va encontrando con el tiempo y se va poniendo a tono con lo que le va pasando. Pero no te voy a mentir, la conocí acá en Sex, no nos habíamos cruzado en ningún trabajo. Y la verdad que es una chica hermosa, que admiro, con muy buen humor, compañera, es alucinante más allá de su talento”, afirmó el actor.

En el diálogo con Vecchio, el actor se explayó con soltura:

“Lo que se dio fue desde un lugar de buena onda, y se fue dando una relación que ojalá el día de mañana pueda decir ‘es mi novia, es una persona con la que a mí me gustaría compartir el resto de mi vida. Hoy lo que te puedo decir es eso, que es una persona hermosa que estoy conociendo”, aseguró sin tapujos en el programa conducido por Susana Roccasalvo.