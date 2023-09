Christina Ricci criticó a Ashton Kutcher y Mila Kunis tras las disculpas por apoyar a Danny Masterson

La semana pasada, el ambiente del cine y las celebridades de Estados Unidos se vio conmovido y revolucionado luego de conocerse la condena del actor Danny Masterson a 30 años de prisión por abuso y violación de dos mujeres. Y luego de eso, algunas cosas en el avispero se movieron. Entre ello, los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis salieron a disculparse por haber escrito algunas cartas en apoyo a Danny Masterson. Vale señalar que ambos, que en la actualidad además son pareja, fueron compañeros de Masterson en la serie That ‘70s show. Luego de conocerse las cartas, el revuelo fue tal que ellos publicaron un video disculpándose.

Pues bien, la cosa no acaba ahí porque la actriz Christina Ricci salió a criticar a la pareja que conforman Kutcher y Kunis, justamente tras sus disculpas luego de haber escrito las cartas. Lo hizo a través de un mensaje compartido en sus historias de Instagram, y si bien no nombra ni a Kutcher ni a Kunis, queda claro hacia quiénes se dirige. Allí expresó: “A veces las personas que amamos y admiramos hacen cosas horribles. Puede que no nos hagan estas cosas y solo sabemos quiénes eran para nosotros, pero eso no significa que no hayan hecho cosas horribles, y desacreditar a los abusados es un delito”. Y siguió: “Las personas que conocemos como ‘tipos increíbles’ pueden ser depredadores y abusadores. Es difícil de aceptar, pero tenemos que hacerlo. Si decimos que apoyamos a las víctimas —mujeres, niños, hombres, muchachos—, entonces debemos ser capaces de adoptar esta postura”. Y continuó: “Desafortunadamente he conocido a muchos ‘chicos increíbles’ que fueron encantadores conmigo, pero que en privado han demostrado ser abusadores. También he tenido experiencia personal con esto. No es fácil dar un paso al frente. No es fácil conseguir una condena”. Vale recordar que la estrella de Los locos Addams sufrió “abuso físico y emocional severo” de parte de su exmarido James Heerdegen.

Ahora bien, ¿qué habían dicho Kutcher y Kunis? En el video compartido aseguran ser “conscientes del dolor que causaron por respaldar al agresor y ahora condenado”. Y explican que fue la familia de Masterson quien les pidió a ambos que escribieran esas cartas describiendo a “la persona que conocíamos durante 25 años para que el juez pudiera tomar eso en plena consideración en relación con la sentencia”. Por su lado, Kunis expresó: “Las cartas no fueron escritas para cuestionar la legitimidad del sistema judicial o la validez del fallo del jurado”. En el video, Kutcher precisa que “la intención con las cartas no era socavar el testimonio de las víctimas ni volver a traumatizarlas, de ninguna manera”. Y agregó: “Nunca querríamos hacer eso. Y lamentamos si eso ha ocurrido”. Por su lado, Kunis sumó: “Apoyamos a las víctimas, lo hemos hecho históricamente a través de nuestro trabajo y continuaremos haciéndolo en el futuro”. En algunas de esas cartas que desataron la polémica, señalaban positivamente el carácter de su excompañero Masterson. “No creo que sea un daño continuo para la sociedad”, escribieron allí. Y también habían descripto y definido al actor como “un excelente amigo y modelo a seguir”.