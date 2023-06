Claudia Piñeiro llega al teatro infantil

Desde el 24 de junio en el Konex (CABA), Claudia Piñeiro desembarca con su primera obra de teatro infantil sobre su libro Un ladrón entre nosotros. La escritora adaptó, junto al director Nicolás Gil Lavedra, la obra que formará parte de la programación de Konex para chicos. Es el debut de la autora argentina en un espectáculo para niños.

“Un ladrón entre nosotros es el segundo libro que publiqué para chicos, y es la primera vez que un texto mío pasa al teatro infantil”, dijo Piñeiro en la previa al estreno, y agregó “Uno de los desafíos fue adaptar un poco el lenguaje. Me pareció que había cosas que se decían que tenían que ver con los prejuicios de qué cosas son de varones y qué cosas de nena que, si bien todavía algunos subsisten, es mejor que no subsistan, y muchas de esas cuestiones fueron modificadas”.

“En la novela no hice estas modificaciones, porque si esta novela la da un docente en el aula puede explicarle a los chicos que esta historia fue construida hace mucho tiempo atrás. En cambio, el niño que va al teatro y ve esas divisiones, lo va a sentir viejo, lo va a sentir raro, y a mí no me dan ganas de que pase eso. Me dan ganas de ajustar ese lenguaje sobre todo en ese punto: en cómo cambiaron en estos últimos veinte años ciertos prejuicios que había con respecto a ser niña o ser niño o ser niñe. La obra es bastante parecida al libro, pero tuvimos cuidado en estas cosas. Después, está todo lo que Nicolás le pone, que tiene que ver con la apuesta”, terminó.