Confirmado: Gerard Piqué y Clara Chía se casan

El exfutbolista y actual empresario Gerard Piqué viene desde hace tiempo dividido en dos frentes bien distintos. Por un lado, una eterna y complicada batalla legal y mediática tras la escandalosa separación de la cantante Shakira. Y por otro, entregado full total al amor con su novia: la joven Clara Chía.

Pues bien, la pareja no ha estado exenta de rumores de casamiento. En exclusiva, la confirmación la realizó la revista Look. Así las cosas, todos los medios que se plegaron a la noticia insisten en lo mismo: la boda entre Piqué y Chía es inminente. Según la prensa especializada, la reciente pareja ha decidido dar el paso después de meditarlo en tranquilidad. Algunos aventuran que hubo una suerte de efecto contagio, porque ellos han estado bastante presentes en algunos de los preparativos nupciales del hermano del futbolista, Marc Piqué, que se realizará el próximo 23 de junio.

Frente a ello, también hubo cierta polémica, ya que Shakira habría impedido a sus hijos Milan y Sasha asistir al día más importante en la boda de su tío. Respecto a ello, la colombiana se agarraría del convenio regulador de custodia que establece que sus hijos tendrían que permanecer con ella a partir del 19 de junio, fecha hasta la que estaba estipulado que estuvieran con su padre. Sin embargo y pese a ello, es que Piqué habría pedido e insistido para alargar la estancia de Milan y Sasha en Barcelona para que, tan solo cuatro días más tarde, pudieran estar en la celebración del casamiento de su tío Marc.

Además de ello, también se ha filtrado en la prensa que la idea que tiene en mente el exfutbolista del Barcelona Fútbol Club es, justamente, aprovechar la boda de su hermano para poder coger el ramo —en el clásico e infaltable momento que tiene toda fiesta de casamiento— y así poder anunciar ante todos los presentes y sobre todo ante toda su familia el bendito enlace con Clara Chía. De hecho, algunos medios se han animado a ir más allá y aventurar que Piqué no descartaría del todo echarse de rodillas durante la celebración para pedir casorio a su amada: de acuerdo a fuentes cercanas al círculo íntimo de la pareja, ellos hasta ya habrían empezado con algunos preparativos.

Vale recordar que, para Gerard, pasar por el altar y por el casamiento siempre ha sido uno de sus grandes sueños. Sueño que nunca pudo ver realizado con Shakira, porque la artista consideraba la boda como una forma de enfriar su relación. En su momento, la cantante colombiana había llegado a decir respecto a la idea del casamiento: “A decir verdad, el matrimonio me asusta. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante, su novia. Es como una pequeña fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”.

Por si faltara más, las novedades de la prensa catalana también indican que la pareja fue vista hace unas pocas semanas visitando una conocida joyería en el paseo de Gracia de Barcelona. Y a partir de allí, no hubo lugar más que para conjeturas que indicaban que ambos estaban buscando anillos y demás detalles para el casorio.

Por el lado de su ex, justamente, los rumores que la ubican en un flamante amorío con el piloto de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, van en aumento. La barranquillera, llegada a la ciudad de Miami hacia fines de abril, estaría iniciando un nuevo amor con el laureado y reconocido piloto. Hasta ahora no hay confirmación oficial, aunque los trascendidos toman cada vez mayor fuerza.

Vale recordar que Gerard y Clara se conocieron en una de las empresas de él. De hecho, su relación comenzó cuando aún Piqué y Shakira estaban juntos. Es más, algunos medios y fuentes aseguran que el futbolista y la joven se conocieron incluso antes de que ella empezase a trabajar en la empresa del deportista. Informan que la joven era camarera en la discoteca La Traviesa Tuset y que ahí conoció a Gerard. Entre la pareja hay una diferencia de 12 años de edad que ha sido muy cuestionada. Por lo pronto, solo queda esperar a que los novios confirmen la fecha de su casorio. Y ese será, sin dudas, otro nuevo capítulo.