Claudio Rissi: “El tiempo pasa para todos”

Claudio Rissi vuelve a El marginal, que en su cuarta temporada encarnó a Borges, un personaje que lo ubica en las preferencias del público, productores y la industria. Con él hablamos sobre el personaje y más.

—¿Cómo es para un actor recuperar un personaje? ¿Queda algo en el cuerpo, en la memoria, para volver a interpretarlo?

—Sí, sin dudas, porque son muchos años haciéndolo, está ahí, está latente, después hay cuestiones que hay que resolver y reinventar dado el paso del tiempo del actor y el personaje y determinadas circunstancias que atañen a la nueva temporada. Pero lo esencial del personaje uno lo tiene, primero fueron tres, y después estas dos. Sí hubo una deconstrucción por el nuevo ámbito y conflictos que se plantean al personaje, pero esencialmente sí.

—Hablás de deconstrucción, y, justamente, ¿cómo fue encarnar a este Borges que debe recuperar ese poder que tenía?

—El temor era no reiterar la segunda temporada, en mi caso, pero ayudó el tema del paso del tiempo, no solo en mi vida, sino en Borges. Entonces hay determinadas circunstancias que me han ayudado a modificar determinadas cosas, el estar sobrepasado de conflictos en tantos frentes abiertos por la pelea y lucha por el poder, eso ayuda muchísimo, el guion, fue interesante el desafío.

—¿Cómo fue encontrarse con el nuevo espacio? ¿Cómo fue ahora en este set armado específicamente para la serie?

—Fue maravilloso, en principio sorprendente, lo que hizo Julia Freid es maravilloso, el departamento de arte armó un complejo carcelario impresionante, y más que de escenografía fue de arquitectura, con paredes y rejas de verdad, en un lugar donde eran una fábrica metalúrgica desarticulada. Algo que colaboraba era el frío, porque el invierno se hizo crudo en ese lugar, por la humedad, paredes nuevas, ladrillos de hormigón, vidrios rotos, y eso ayudaba, como elemento que los actores vamos absorbiendo para la problemática del personaje, para la tensión, y el frío fue algo más a sobrellevar, porque no existe la impregnación del horror y la muerte y el olor a tumba que un principio tenía la cárcel de Caseros. Esa había sido una cárcel de verdad, un reformatorio fundado por Sarmiento, con paredes enormes, anchas.

—¿Cómo definirías la participación de Borges en esta temporada?

—“El tiempo pasa para todos”.

—La serie se ha convertido en un puzzle de alguna manera. ¿Se pueden ver en el orden que fueron saliendo o ya podríamos reordenarla?

—A mí me gusta en el orden que fue saliendo. Fue lo que tocó, y funcionó. Pero creo que un espectador nuevo podría eventualmente intentar verla en un orden cronológico y también funcionaria. Quizás inclusive podría llegar a despertar mayores pasiones. Y sería muy interesante ver el ingreso del personaje de Pastor en ese reordenamiento.

—¿Tenes alguna injerencia en las remakes que Telemundo está haciendo de la serie?

—En lo que es El recluso, en la temporada uno, no participé de ninguna forma. Para la temporada 2 soy parte del equipo de guionistas.

—¿Expectativas con el estreno mundial en Netflix de esta nueva entrega?

—Hablar de una serie argentina que tenga un estreno mundial ya genera por sí solo expectativas o al menos cierto cosquilleo. Estoy orgulloso de haber podido ser parte. Simplemente espero que los que vean la serie, ojalá sean muchos en la Argentina y en otras partes del mundo, la disfruten, les guste y sientan, al dejarse llevar por la historia, todo el amor que el gran equipo técnico, de producción, post producción y el elenco entregaron y brindaron en cada toma, en cada plano, para hacer de El Marginal lo que para nosotros es. Una gran familia que la pasó de lujo haciendo lo que más nos gusta hacer en la vida,