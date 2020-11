De vuelta en Buenos Aires y con un proyecto de actuación en puerta, Benjamín Vicuña brindó una entrevista al ciclo radial conducido por Catalina Dlugi en la que abrió su corazón. Habló de cómo le cambió la vida la llegada de su hijo Amancio, nacido en plena cuarentena, y qué es lo que más lo enamora de la China Suárez, entre otras cosas.

Tras confirmar que volvería a reencontrarse con su pareja en el rol de actriz, ya que juntos encararán un proyecto de ficción para Disney Plus, el actor se mostró más que entusiasmado y no tuvo más que halagos para su compañera de vida.

“Estoy muy contento. Es un supermega proyecto, en el que volveré a actuar con la China, que es una excelente compañera y gran actriz. Además, hay un gran elenco”, afirmó.

Respecto al significado de reencontrarse con su pareja en un set de grabación, el actor chileno expresó lo siguiente: “Es reencontrarme con lo primero que nos unió que es la ficción, la actuación, el amor por este oficio, la risa, el compañerismo”.

Luego fue consultado por la hermosa familia ensamblada y Benjamín aseguró: “Mis hijos son el gran motor de mi vida, mi felicidad pasa por ellos. Son lo más importante, son mi legado, son mi presente. Los disfruto mucho y sufro cuando no estoy con ellos (...). Me fascina el rol de padre”. Y agregó conmovido: “Es una familia numerosa, cariñosa, donde reina el juego. Amancio es un niño maravilloso, es muy chiquito todavía, no le saco la ficha, es un niño muy dulce y lo veo como un luchador, como una luz de esperanza en estos tiempos. Con la China apostamos por la vida, el amor y la familia en tiempos que dan ganas de patear el tablero. Este chiquito nos tiene loco de amor”.