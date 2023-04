Con presencia de varios directores continúa la Semana del Cine Italiano

Hasta el próximo miércoles continuará la Semana del Cine Italiano en Cinépolis Recoleta, con una selección de la mejor cinematografía reciente del país europeo. Para reafirmar la importancia de la muestra, Cinecittá, con el apoyo de la Embajada Italiana y el Instituto de Cultura de Buenos Aires y el ICE, trajeron un puñado de realizadores y realizadoras que presentarán sus películas.

“Realmente me siento muy feliz de haber venido, porque ante todo, recibir una invitación siempre es bueno de por sí, pero además, recibirla del otro lado del mundo es todavía mejor. Por un lado, se siente que, bueno, es un público nuevo del otro lado del mundo, pero por el vínculo que existe entre Argentina e Italia y la descendencia, esto realmente emotivo”, cuenta a Hoy Chiara Bellosi, que presenta Sillas Voladoras en la muestra. Por su parte Marta Savino, que trajo su ópera prima Primadonna, dice: “Estoy muy feliz de mostrar la película aquí, y me asombra porque las personas responden de una manera muy emotiva. Me he dado cuenta que la película está muy bien recibida por el público, la gente llora y no quería que quedara meramente como un hecho político la narración, quería que la película tuviera un contenido emocional y que la gente respondiera desde el punto de vista emocional, y esto pasa aquí y en Italia, donde está funcionando muy bien y continuamos en sala”.

Un viejo conocido por los argentinos es Paolo Genovese, creador del fenómeno Perfectos conocidos, que ahora estrena El primer día de mi vida: “Es una hermosa sensación la que tengo, porque ya es la quinta vez que vengo. Tengo ya lugares que me son familiares, y es muy bello sentir eso después de venir de un lugar tan lejano, después de 13 horas de vuelo, encontrar personas conocidas, periodistas que conozco, y también un público que me recibe muy bien”.

Otro que se muestra muy contento de regresar al país es Vicenzo Pirrota, director de la impactante Rompehuesos: “Argentina y Buenos Aires son lugares que yo tengo en mi corazón porque yo trabajé en el teatro San Martín. Quiero mucho a esta ciudad, tengo muchos conocidos y encuentro a la cultura y la cotidianeidad muy buena, además que la gente tiene una luz muy especial y entienden de una manera especial la vida”. Sobre esto, Francesco Costabile, realizador de Una Femmina, suma “me siento en una realización familiar porque los vínculos entre nuestros países son históricos y para mí, además, los hermanos de mi abuelo, se instalaron acá, así que siento esa familiaridad”. Y también sobre esta “familiaridad” el protagonista de Margini, Francesco Turbani, y Niccolo Falsetto, su director, dicen: “Es la primera vez para nosotros en Sudamérica y es impresionante, por el vínculo y las conexiones”.