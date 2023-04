Los protagonistas de las redes tuvieron su noche de gala

Los contenidos digitales, los influencers, los streamers, los instagramers, parece que llegaron para quedarse. Tal es así que en apenas unos pocos años ya cuentan con su propio premio: el Martín Fierro Digital. La gala se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén, fue conducida por Sofía “Jujuy” Jiménez y Diego Leuco, y premió a aquellos que suelen dominar las redes y la virtualidad.

El premio mayor, el Fierro de Oro, fue para Nico Occhiato. “Gracias, es un orgullo, por ser generador de contenidos de un canal. No me lo esperaba”, admitió el conductor, antes de recibir un video en homenaje a su trayectoria. “Gracias Luis, a toda la gente de Aptra, no me emocioné pero casi. No puedo creer lo que está pasando”. Además de ello, entre otros, se premió a “Cande” Ruggeri, con una mención especial como mejor participación en las redes sociales, a “Santi” Maratea como mejor influencer, mejor Content creator del año a República Z, y mejor contenido de entrevistas a “Grego” Rosello.