La nueva vida de Blac Chyna

La estrella y mediática Blac Chyna trabaja en su paz mental mientras cría a sus hijos llamados King y Dream. El primero es fruto de su amor con el rapero Tyga y la segunda, con el abogado y mediático Rob Kardashian. Si bien en otros años, ella se supo quejar porque no recibía dinero ni apoyo emocional por parte de sus exmaridos y padres de sus hijos, luego pudieron sopesar las diferencias para poner un manto de paz. Al respecto, expresaba decía: “Con Robert y Micheal, nunca ha habido mala sangre ni nada negativo. Eran solo dos personas diferentes en dos caminos diferentes. Y un día, esos caminos chocaron y así es como tuvimos a los bebés”. Además continuó: “Pero avanzando en 2023, todo son vibras positivas con la paternidad compartida. Todo está en calma, no habrá más situaciones”.

Asimismo, recordemos que la mujer demandó al clan Kardashian por difamación por 200 millones de dólares pero la causa no tuvo lugar positivo. Asimismo los seguidores de la mujer en el universo digital, la mujer decidió que sus hijos no estarían expuestos en las redes sociales y es por eso que los mantiene al margen, respetando su intimidad y no mostrándolos a menudo: “Para mí, simplemente lanzar a mis hijos y publicarlos en las redes sociales es algo que simplemente no me gusta. Entonces, es por eso que no ven a muchos de mis hijos”. Además dejó su trabajo en la plataforma Only fans y ahora está más abocada a otros proyectos personales como su marca de ropa.

Por último, estima: “Siento que mientras Dream y King sean amados, y provenga de un gran lugar, entonces estoy totalmente de acuerdo. Mientras sean felices, eso es todo lo que realmente me importa”.