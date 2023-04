Sandy Hernández: “Es una historia que la estamos contando exactamente cuando se tenía que contar”

Ya se encuentran disponibles en Star+ los trece episodios de la miniserie El grito de las mariposas, que cuenta la historia de las hermanas Mirabal, víctimas del régimen dictatorial de Ramón Trujillo en la hermana República Dominicana. Minerva Mirabal, la figura más icónica de este grupo, es encarnada en la producción por Sandy Hernández, quien cuenta a Hoy sus impresiones sobre el lanzamiento.

—Cuando te llega la propuesta, ¿qué fue lo primero que pensaste conociendo vos la historia de las hermanas Mirabal?

—Cuando me llega la propuesta, no me llega la propuesta de Minerva en sí. Yo empiezo a audicionar para otros personajes más pequeños, pero fue algo muy emocionante para mí saber que se iba a contar esta historia. Y luego cuando me ofrecen el papel de Minerva, pues ya te puedes imaginar mi felicidad, mi honor, mi nervio de lo que representa esta mujer.

—¿Soñabas hacer a Minerva o no era algo que estaba en tu cabeza en ese momento?

—No, no era algo que realmente estaba en mi cabeza, pero cuando te llegan ese tipo de proyectos, tú te das cuenta de lo importante que son. O sea, es algo que tú no sabes lo importante que era realmente para ti interpretar algo así de esta magnitud. Y que mi primer gran proyecto, porque es mi primer protagónico y es la primera vez que estoy en una producción de esta magnitud, sea con un papel como el de Minerva, una mujer que admiro muchísimo, que es tan importante para nosotros los dominicanos y que se ha convertido en alguien tan importante en todo el mundo; es maravilloso.

—¿Por qué crees que nos demoramos tanto en generar una producción como esta?

—Creo que claramente la historia de las Mirabal es una historia superimportante y que la estamos contando exactamente cuando se tenía que contar. Ya hace mucho tiempo de la última producción que se hizo, no recuerdo si la última fue Trópico de Sangre, que fue una producción dominicana, o si fue la de Salma Hayek. No me acuerdo exactamente de qué fecha es. Pero ya definitivamente era hora de volver a contar esta historia a estas nuevas generaciones y enseñar quiénes eran las Mirabal, la importancia que tienen. Mucha gente sabe que se celebra el 25 de noviembre el día de la no violencia contra la mujer, pero no sabemos de dónde viene. Entonces, ya empezar a contar esta historia, la importancia, la lucha, y todo el aporte que hicieron estas mujeres a estas nuevas generaciones... creo que es excelente que se esté contando precisamente en este momento de nuestra historia.

—¿Crees que hoy en día hay más presión para una actriz al encarnar este tipo de roles tan icónicos? ¿Cómo fue la creación del personaje?

-Sí, porque si tú te pones a ver lo que se vivía en ese tiempo; obviamente no te voy a decir que estamos viviendo igual, pero todavía hay muchas cosas que se vivían aquí. Entonces, hay cosas que desgraciadamente se siguen viviendo, no te voy a decir en la República Dominicana, pero en el mundo; o sea, todavía hay mucha presión, todavía hay mucha desigualdad, todavía hay mucha violencia. Entonces creo que por eso se tienen que seguir contando estas historias, no solamente las de las Mirabal; o sea, durante la dictadura hay muchas historias de muchas personas que lucharon, de muchas personas que entregaron su vida. Yo creo que tiene tanta importancia lo de las hermanas porque fue una indignación, que mataran a estas tres mujeres, esposas, madres. El pueblo dijo basta, y fue lo que definitivamente detonó ese principio del fin del régimen. Entonces, ya seis meses luego pasa lo del asesinato de Trujillo. Sí, para mí era, ok, necesito saberlo todo, porque claro que conocía la historia: es algo que se nos enseña en la escuela, en República Dominicana; pero no es algo que tú te la pasas investigando, que te la pasas con eso tan presente durante tu vida. Entonces era como que había que empezar a refrescar y empezar a conocerla a ella desde un punto de vista más humano, lo que era la mujer, lo que era la madre, lo que era la esposa. Entonces eran libros, documentales sobre la tiranía y entrevistas de personas que la conocieron a ellas, a todas. También tuve la oportunidad de conocer a su hija y que ella me diera tour allá en la Casa Museo, en Salcedo, y me hablara muchísimo. De hecho, en una me está haciendo un cuento y me dice que estaban remodelando la casa y que ella encuentra un frasco dentro de unas paredes, de Chanel número 5, y me dice: “Ese era el perfume que usaba mi mamá”. Entonces, para mí fue una forma física de poder conectar con ella, y yo me compré mi Chanel número 5 y me ponía mi perfume todos los días de rodaje. Entonces, todo ese tipo de pequeñas cosas servía para poder conectar con ella porque no había videos, no había audios de ella; solamente podía ver fotos, leer y escuchar los testimonios de la gente. Para mí, buscaba todo lo que yo pudiera poner en mis manos para encarnarla de la mejor forma posible.

—¿Cómo estás viviendo este momento de lanzamiento?

—Es como un poco surreal. Porque la parte del proceso que más me gusta es estar en un set y rodar, pero entonces viene el nervio de cuando ya va a salir el producto y saber que tú hiciste todo con tanto amor y tanta entrega; y bueno, y que la gente lo reciba de esa forma, tú sabes. Entonces ahora mismo es esa como expectativa, un poquito de ansiedad de ver cómo la gente va a recibir el proyecto. Pero yo estoy feliz, yo estoy superfeliz. La verdad que pude ver la serie en su totalidad y puedo decir honestamente que estoy muy muy orgullosa y muy feliz con mi trabajo.