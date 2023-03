Después de tantos días y tanto dicho, se confirmaron los rumores: Marcelo Tinelli se muda de canal. Ocurre que desde antes de fin de año ya se comentaba que era difícil que el conductor siguiera en El Trece. Así las cosas, acaba de cerrar y arreglar todo con América TV, después de 17 años en esa señal y 14 en Telefe.

Y fue el propio Marcelo quien confirmó todo y compartió sus primeras sensaciones luego de estampar la firma junto a las autoridades máximas y gerencias del canal. La primera confirmación la tuvo en diálogo con Ángel de Brito. Luego de comentar con comicidad la cuestión contractual (“firmé unas 280 hojas en este contrato. Un plomazo. Pero no lo leí, no tengo idea qué firme”), expresó: “Me encanta poder estar en este canal”. Además de su pase, confirmó la vuelta de su clásico ciclo Showmatch. Y no solo eso, ya que también se hará cargo de la dirección artística del programa.

“América está en un muy buen momento, está creciendo día a día y ojalá pueda aportar mi granito de arena”, comentó. Y agregó luego: “A partir de julio, si Dios quiere, vamos a hacer un programa en el prime time. Vos me vas a pasar a mí. Se va a llamar Showmatch y vamos a hacer el Bailando 2023. Estará al aire lunes, martes, miércoles y jueves”. Justamente sobre el formato y la vuelta del Bailando, adelantó que quizás sean entre 16 y 18 parejas y que ya tiene en mente no solo algunas de ellas, sino también algunos posibles miembros del jurado. Algunos nombres que baraja son el propio De Brito, Marcela Feudale, Yanina Latorre, entre otros. Y confesó que le gustaría que Paula Robles, su expareja, se sume. “Me encantaría que la Flaca pueda bailar. Me encantaría que esté Cande también. Y que el Tirri baile en el programa”. Vale recordar que hace apenas unas semanas la propia Candelaria Tinelli informó que iba a estar involucrada fuertemente en el próximo proyecto laboral de su papá.

Además de ello, una consulta obvia fue sobre su situación sentimental. Es sabido que es uno de los solteros más codiciados en el ambiente, luego de la separación de Guillermina Valdés. “Me encanta la vida de soltero. Me encanta disfrutar de estar con mis amigos, poder vivir con el Tirri en mi casa, poder disfrutar de mis hijos, poder moverme de una manera diferente”. expresó. Y cerró: “Y no tiene que ver con mi pareja anterior, sino que tiene que ver con cómo soy yo cuando estoy en pareja. Este es un momento lindo y para disfrutarlo. Obvio que he conocido gente, he conocido chicas”. Así las cosas, parece que se viene un 2023 movido para el “Cabezón” y en un nuevo canal.