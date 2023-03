El mal momento de Becky G estando a un paso del altar

La cantante Becky G transita un buen momento por el éxito en su carrera. Además, se comprometió con su novio futbolista y está por sacar un nuevo álbum. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, la mujer se vio inmersa en un escándalo que recién empieza.

Con todos los años que tienen de relación, la pareja nunca se vio envuelta en un lío de estas dimensiones. Sucede que una joven anónima tomó las riendas de la cuenta de la cantante en Instagram para exponer una serie de miserias que involucran al deportista. Allí confirmó un romance con el hombre que prontamente estaría pasando por el altar. De esta manera, dirigiéndose a la cantante, redactó: “Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo”.

No hubo una respuesta contundente por parte de la mujer que también se dedica a la composición, pero su novio, el futbolista argentino, alegó: “Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor in­condicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño, he irrespetado a la persona que más amo. Lo sien­to y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”.

Por otra parte, el hombre ha iniciado una terapia con la que alberga esperanzas de poder salir adelante y expresó: “He luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones”. También agregó: “Además he de­ci­dido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación”. Por último, advirtió: “Esta última semana de caos y dolor me ha forzado a afrontar las consecuencias de mis actos, mis miedos y mis fallos del pasado. He es­tado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado el enfado y problemas de salud mental que necesitan ser tratados”.

Hasta el momento la mujer no presentó ninguna declaración y se ha mostrado interesada en poder ser parte de una intimidad más cuidada. También pudo asistir a un concierto y a una posterior gala en soledad sin brindar ninguna explicación sobre su estado actual.