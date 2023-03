“Cada recompensa es única y especial para nosotros”

Con esfuerzo y perseverancia, Carmen Morin Rodríguez y Octavio Ignacio La Caria Laino pusieron manos a la obra para crear un filme titulado Whiskey, vodka & cannoli, que trata acerca de las problemáticas posmodernas. En diálogo con Hoy, brindaron detalles de la propuesta y hablaron sobre las fortalezas que presenta.

—¿Bajo qué circunstancias nace este proyecto?

—El proyecto nace bajo el deseo de explorar una nueva forma de cine latinoamericano a partir de los géneros cinematográficos. Una historia que pueda suceder en cualquier lugar del mundo y aprovecha la multiculturalidad de la ciudad de Buenos Aires para descontextualizar la ubicación geográfica exacta. Creemos que este estilo de cine no está completamente explorado en el territorio latinoamericano dado que la mayor parte de las historias buscan ser completamente regionales.

Ambos compartimos la misma visión del cine y la pasión por las historias. Queremos lograr que la película sea una montaña rusa que combine algunos géneros cinematográficos que amamos y que tenga personajes dignos de recordar.

—¿Cuáles son las aristas principales del filme que se traen entre manos?

—Whiskey, vodka & cannoli adopta una perspectiva existencialista en la exploración de los sucesos que acontecen con el nerviosismo y la aceleración de la sociedad contemporánea. Una película multicultural que posee personajes de todas partes del mundo pero ocurre en una ciudad ficticia de ubicación desconocida. Desde el nacimiento, buscamos propósito, intereses y un camino, pero la vida moderna puede ser estresante y deprimente. La búsqueda existencial de la paz y propósito se refleja en los protagonistas de Whiskey, vodka & cannoli, que son criminales cuyos actos violentos son vendidos como entretenimiento. El amarillismo controla la ansiedad y la aceleración, y la moralidad no existe en esta sociedad grotesca. Los personajes buscan la paz de diferentes maneras, pero todos están inmersos en esta realidad. La película es una oportunidad para burlarse de la decadencia y la ansiedad de la sociedad moderna.

—¿Qué detalles tiene la trama?

—Whiskey, vodka & cannoli es una comedia negra con tintes de cine de mafia que sigue la historia de un grupo de personajes extravagantes y violentos en una ciudad decadente. La película cuenta con una trama coral que se va entrelazando a medida que avanza la historia, y en la que los personajes se ven envueltos en situaciones cada vez más peligrosas y absurdas. También se enfoca en intercambios culturales y en el aprendizaje de diferentes costumbres y tradiciones, enlazando idiosincrasia y continentes. La ciudad decadente en la que se desarrolla la trama es un personaje en sí misma. Un lugar lleno de decadencia y corrupción que sirve como telón de fondo perfecto para la historia de estos personajes. Cada uno con sus propios motivos y ambiciones, pero todos unidos por intereses comunes y algunos lazos de sangre. La comedia negra está presente en cada escena, desde las conversaciones llenas de ironía hasta los momentos más violentos. Los personajes son tan extravagantes que resulta imposible no reírse de ellos, incluso cuando están cometiendo actos terribles. La película busca una mirada más existencialista de todos los acontecimientos, ha­cien­do que el público piense y se emocione al mismo tiempo.

—¿Qué balance realizan del camino andado?

—Actualmente nos encontramos en una etapa de desarrollo avanzado. Hasta no encontrar la financiación, no podemos comenzar con la preproducción. De igual manera, estamos muy satisfechos con estos dos años de trabajo porque generamos material indispensable para el proyecto, como puede ser el teaser o el guion de la película. El teaser es una pieza audiovisual que ilustra el mundo de la trama y nos permite tener un acercamiento a los personajes. Filmar ese contenido nos brindó muchas herramientas y avanzó toda la producción del filme, dado que ahora contamos con algunos actores confirmados, como también parte del equipo técnico. El teaser podrá ser visualizado a mediados del mes de abril en la plataforma de Kickstarter.

Otro de los grandes avances que tuvimos en esta etapa fue encontrar recursos. La productora tiene a disposición equipamiento de primera calidad: cámaras de cine RED, marca solicitada por Netflix, equipos de iluminación y sonido. Además, cuenta con un estudio para realizar la posproducción y la configuración de DCP para enviar a festivales.

Por otro lado, también pudimos consolidar nuestra productora ­Kraken Films CO SRL. Todo el trabajo hasta ahora impulsó la creación de la productora, porque ­además de la película nos unimos para realizar muchos más proyectos en el futuro y a su vez introducirnos en el mundo de la publicidad. Para saber más sobre nosotros y nuestra productora, pueden visitar: www.krakenfilmsco.com.

La realización y distribución de proyectos en la actualidad

—¿Bajo qué paradigma lograron financiar el proyecto?

—Uno de los mayores desafíos fue encontrar el método de financiación adecuado para el proyecto porque financiar una película independiente siempre es difícil. Optamos por el crowdfunding con la plataforma de Kickstarter. Estas campañas se basan en recompensas. A medida que la inversión sea mayor, el inversor tendrá más beneficios. Es decir que, además de financiar un proyecto, el inversor recibe una recompensa que puede ser, por ejemplo, una copia exclusiva del proyecto o un acceso anticipado al mismo. Tenemos una amplia variedad de recompensas para nuestros patrocinadores. Entre ellas, ofrecemos remeras, Blu-Ray, CD y posters firmados por el equipo de producción. Además, los patrocinadores pueden tener la oportunidad de obtener el título de productor asociado en los créditos de la película. También ofrecemos beneficios exclusivos, como la invitación al rodaje, a la fiesta de estreno y a la premiere del filme, así como la oportunidad de tener un cameo en la película. Cada recompensa es única y especial para nosotros, y estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brindan nuestros patrocinadores.

Cualquier persona puede ­colaborar en una campaña de ­crowdfunding en Kickstarter, y el único requisito es contar con un usuario registrado en la plataforma. Esto se puede hacer fácilmente a través de cuentas de Google o Facebook. Es importante destacar que, si el proyecto no alcanza su meta de financiamiento en el plazo determinado, no se realizará ningún cargo en la tarjeta del inversor. De esta manera, cada persona que invierte en el proyecto no perderá dinero en caso de que este no logre recaudar el monto requerido.

La raíz del proyecto

—¿Cuáles son las influencias en esta historia?

—Nuestras principales influencias a la hora de crear esta película fueron el cine de Guy Ritchie, especialmente películas como Snatch y The gentlemen, que tienen una mezcla de humor negro, violencia y tramas complejas. También nos inspiramos en los hermanos Coen, en particular en Miller’s Crossing, que es una película de mafia con una trama enredada y personajes estereotipados. Y, por último, otra de nuestras inspiraciones fue la película Seven Psychopaths de Martin McDonagh, que también juega con el humor negro y personajes excéntricos. Con las referencias de estos grandes directores buscamos obtener una mezcla de la ridiculización de los estereotipos de los hermanos Coen, el dinamismo de Guy Ritchie y el existencialismo de Martin McDonagh.

El séptimo arte en la actualidad

—¿Cuál es la mirada que mantienen de la actual escena?

—Creemos que el futuro del cine independiente se relaciona con las plataformas de streaming y el crowdfunding. Los servicios de streaming brindan una nueva oportunidad para que el cine independiente llegue a un público más amplio. Además, el hecho de que estos servicios estén financiando producciones originales, demuestra que están dispuestos a apostar por cineastas que buscan contar historias diferentes. Esto nos permite llegar a un público más amplio que quizás nunca hubiéramos alcanzado si no fuera por estas plataformas. Ahora bien, el crowdfunding es un método de financiación muy accesible para las productoras independientes que mantiene una modalidad de financiamiento colectivo donde un gran grupo de personas apoya económicamente un proyecto con el fin de hacerlo realidad. Este sistema permite involucrar a la comunidad e incorporar a más personas en la industria.