Shakira y otro dardo contra la novia de Piqué

La cantante colombiana no se guarda nada, parece. Después de ingresar al Guinness junto con Bizarrap por las repercusiones y escuchas de su Sessión nro. 53, que aún hoy sigue revolucionando el medio, ella le dirigió una nueva indirecta a través de sus redes sociales a la actual pareja de Piqué, Clara Chía.

En la red social del pajarito escribió junto a una selfie: “Chiaraoscuro”. Allí, se la ve a ella entre la sombra y la luz, con un estilo casual, vistiendo una remera clara, una gorrita y las pestañas maquilladas. La indirecta se debe a que en italiano “chiaroscuro” significa claroscuro.

A poco de haberlo publicado, el posteo tuvo casi dos millones de “me gusta” y miles de comentarios. Todos, obviamente, referidos a la actual pareja de Gerard Piqué. “Reina de indirectas que todos entendemos”, “Jajajajaaj ¡la amo!”, “Shakiraaa, vos querés ver el mundo arder”, “La loba no está pa' novatos”, “Estás más linda que nunca, en todos los sentidos”, “Piqué le dio like a esto”, “Lo entendí CLARAmente” fueron algunos de los comentarios que le dejaron los fans en su muro de manera ocurrente.

Vale señalar que la colombiana se encuentra ultimando detalles de su inminente mudanza a Miami, que ocurrirá en estos días. Y que no será en soledad, claro. Será junto a sus padres y, obviamente, sus hijos Sasha y Milán. En tanto, Piqué dio algunas declaraciones a la prensa, ya que presentó en grande su proyecto de e-sports en España y dijo: “Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad. Sigo haciendo lo que quiero, quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen”. Hace poco trascendió que Shakira había tenido un encuentro no del todo feliz con sus exsuegros que le quedaron de vecinos. Pero, dada la mudanza, los conflictos ya no ocurrirán.