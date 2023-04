Jey Mammón reapareció en televisión y volvió a dar su versión

Cuando se supo y se adelantaron algunos pasajes de la entrevista, gran parte de la televisión argentina se vio sacudida y sorprendida. A sabiendas de que iba a dejar mucha tela para cortar, mucha discusión caliente. Ocurre que Jey Mammón - su nombre real es Juan Martín Rago- brindó una extensa entrevista en exclusiva a Jorge Rial. El encuentro se dio el día jueves pero se transmitió y difundió por televisión ayer por la tarde. Vale recordar que Mammón hace apenas dos días se había expresado por primera vez a través de un vídeo casero donde aseguraba: “No violé, no abusé y no drogué a nadie”.

Pues bien, en el encuentro con Rial lo primero que hizo fue agradecer el espacio: “Te agradezco a vos el voto de confianza. Te elegí porque no somos amigos. Lo pensé, no lo consulté con nadie; no quería sentarme con alguien que me vaya a cuidar. Quiero que me preguntes todo”. Luego aclaró que estaba tomando mucho clonazepam y que por ello podría ver afectados su gestualidad y maneras de hablar. “Estoy en shock, paralizado y tomo clonazepam todo el tiempo porque es la manera que tengo de sobrellevar esta situación”.

Así las cosas, luego de esas aclaraciones expresó por qué daba la entrevista. “¿Qué busco? No sé si lo busco: lo necesito. Yo necesito gritar a los cuatro vientos no mi verdad, la verdad. Cualquiera del otro lado puede decir: Es tu verdad. Pero yo tengo que decir que es la verdad, porque hay una verdad”, dijo. Nuevamente Mammón volvió a decir que a Lucas efectivamente lo conoció y que tuvieron un vínculo. Dijo que fue un “vínculo lindo y fuerte” el que tuvo con Lucas Benvenuto, quien realizó las acusaciones durante la semana pasada. También se refirió al tema de la edad y a la fiesta en la que se conocieron. Volvió a decir que Lucas en ese momento tenía 16 años y que hay pruebas y testigos del lugar y la forma en que se conocieron.

Se refirió a Lucas y dijo: “Para mí, hoy, Lucas es un chico que es una víctima de una historia que yo ahora estoy dilucidando y es tremenda. Empatizo en que es un chico que, para mí, la vida lo rompió todo. La sociedad lo rompió todo. La sociedad es la gente que le hizo daño, la justicia que le dio la espalda. Porque él dice: La prescripción es la historia de mi vida. En mi caso, es por un hecho que nunca sucedió” y negó haber violado o abusado de él. Además agregó: “El vínculo con él duró hasta que tuvo 25, 26 años. En este teléfono, por boludo o lo que sea, guardo todo, tengo toda mi historia de amor con él. Incluido el último mensaje que me manda”.

En otro pasaje de la entrevista, ante las preguntas del conductor dijo: “Yo lo que necesito, porque es una necesidad, es que quede claro, clarísimo, que yo no violé ni drogué ni abusé de un nene de 14 años”. Y siguió: “Las razones por las cuáles él hizo esa denuncia falsa, las desconozco. Yo no voy a demandarlo a él ni a ir contra él porque te juro que entiendo su historia. La entiendo. Lo que no puedo entender es por qué me está causando este daño”. Antes de cerrar se refirió a cómo está transitando estos días y qué repercusiones tuvo en su familia toda esta situación. Por ejemplo, en ese tenor comentó: “Mis sobrinos me escribieron para decirme: Tío, esto es una locura. ¿Qué pasa si yo quiero tener hijos? ¿Podemos hablar de esto también? Si yo quisiera adoptar un pibe, con todo esto, ¿podría?”.

Vale recordar que la denuncia y el caso contra Jey se conoció a los pocos días del arresto de Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano, quien se encuentra detenido por cargos y denuncias de tráfico y abuso de menores. Al momento de su detención, Corazza se encontraba trabajando como productor en Telefe, justamente en el programa Gran Hermano. Y en el mismo canal es que estaba a punto de comenzar su segunda temporada La Peña de Morfi, con Jey Mammón como conductor. Así las cosas, al otro día de darse a conocer la denuncia de Lucas Benvenuto, el canal informó la suspensión momentánea de Mammón como conductor de dicho programa. Habrá que esperar los próximos días para saber cómo sigue todo.