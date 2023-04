Zoe Hochbaum: “Desde que filmé Asfixiados siento que soy otra persona”

Ya se puede ver en los cines la película Asfixiados, de Luciano Podcaminsky, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Julieta Díaz, Marco Antonio Caponi, Natalia Oreiro y Zoe Hochbaum. El relato habla de lo efímero y el vacío de las relaciones ante la inevitable pérdida. Para saber más de la propuesta charlamos con Hochbaum, quien, además, nos adelantó sus próximos proyectos.

—¿Cómo se vive la previa de un estreno, teniendo además tantas cosas aún por mostrar al público?

—Es algo que vengo pensando mucho, que uno se queda, uno ve el cine y es la película y es el producto final, ¿no?, pero atrás de eso hay un proceso que es larguísimo. Esta película la arrancamos en noviembre del 2021 y pasó mucho tiempo hasta que llegó el día del estreno, es mucho. Porque primero antes de arrancar la película, hay que ensayar, conocerte con tus compañeros, conocerte con el director, filmar, el rodaje en sí, y esos procesos los disfruto mucho. Hay algo que me pasa que cuando llega el día del estreno digo, wow, mirá todo el laburo de atrás, todo el equipo que se necesita para hacer una película, todos los tiempos, la gente, todo lo que se necesita para concretar algo tan lindo como el cine, que no es solo ver la película en pantalla grande, es todo lo que tiene atrás esa película.

—Y esperemos que sea mucho por delante. Además después de Asfixiados ya rodaste otras cosas…

—Sí, ahora yo vengo de filmar la otra película, Cabo Polonio, y tenés que volver a reconectar con este personaje que hiciste hace un tiempo y que ya abanaste. Obviamente siempre te queda un pedacito adentro tuyo, pero creo lo lindo que tiene el cine, es que si bien, obvio que no es como el teatro, nos queda la prueba de lo que decimos. Queda esa película para siempre, para todas nuestras vidas y siempre te va a hacer acordar a dónde estabas en ese momento de tu vida, a lo que estabas sintiendo en ese momento de tu vida. Y eso también es lo lindo, como que, digo, desde que filmé Asfixiados, ahora yo siento que soy otra persona. Y capaz que si hoy tengo que filmar Asfixiados, haría cosas distintas, ni mejor ni peor, distintas porque también yo estoy creciendo, a la par que estoy trabajando y hay algo de ese cambio constante que lo tengo que usar a favor.

—¿Cómo elegís tus personajes?

—Siempre en un personaje, sea cual sea, lo que hago es buscar mi pedacito de verdad. No importa cómo ese personaje, si me queda lejos, si lo siento cerca, o sea lo que sea, trato buscar conseguir la mayor verdad posible para ese personaje. Y después uno lo va acercando. En este caso siempre cuento que al principio cuando nos llegó el guión con Julieta veíamos que nuestros personajes se llevaban mal y lo primero que nos preguntamos fue ¿por qué? ¿porque son mujeres? Entonces estuvo re bueno, que pudimos charlar con el guionista y con el director y le dijimos que es bien interesante como justamente empezar a mostrar que dos mujeres de diferente edad, la mujer más grande no tiene por qué odiar a la mujer más chica, ni tiene que envidiarle el cuerpo, ni tiene que nada. Al contrario, tienen que potenciarse en eso juntas. Y así terminó siendo nuestra relación con “Juli”, que nos amamos, al minuto uno ya era todo el tiempo potenciándonos. Y lo bueno de estas dos chicas es que también se potencian. Son dos generaciones que se potencian y se complementan y aprenden la una de la otra. También creo que el personaje de “Juli” muestra algo que está pasando mucho, que es la escucha a la gente joven. Lucía la escucha a “Cleo”. Y “Juli” a mí me escucha. Y eso hace poco empezó a pasar. Que los más grandes nos escuchen a los más chicos. Que no nos subestimen. A mí me pasó mucho en este rodaje que mis compañeros, me escuchaban, me tenían en cuenta para discusiones.

—¿Te pasó mucho que no te escuchen?

—Obvio, pero por algo natural de que siempre fue así, culturalmente, si sos más chico sabés menos. ¿Y también qué íbamos a saber? ¿Qué es saber más o saber menos? Creo que todos tenemos algo para aportar desde nuestro lugar. Pero con esta posibilidad de más voces, más jóvenes. Y lo mismo con Cabo Polonio. Que hayan aceptado hacer un guión coescrito por una chica de 23 años. Es como que nos están mandando a ese lugar. Y en esta película pasó mucho eso. Que es una de las cosas que para mí hicieron más placenteros estos rodajes. Fue como darme cuenta de cómo mis compañeros, con la envergadura, con los actorazos que son, me trataban siempre como una más.

—Además sos afortunada porque te viene pasando esto de compartir trabajos con grandes como ahora Leonardo, Julieta, con Carmen Maura...

—Me encanta. Me sigo formando. Voy a ir siempre a clases de teatro, pero lo que te da un set de estar ahí viviéndolo de verdad, no te le da ningún otro espacio, y quiero aprender. Con “Juli”, bueno es más joven pero con Carmen fue inesperadísima. Es un vínculo que tenemos hoy en día. Para mí Carmen es mucho más que una inspiración como actriz. Carmen es familia. Un vínculo con ella trascendió todo. Y ahí para mí está la joya. Cuando yo me junto con Carmen en su casa a tomar un café y a fumar un pucho y a charlar de la vida. Y me cuenta de sus rodajes de hace mil años. En esas charlas humanas aprendo mucho más que capaz si fuese un vínculo netamente profesional. Soy una privilegiada de los compañeros que tuve, con los que puedo compartir humanamente, más allá de lo profesional y eso es muy enriquecedor.

—¿Soñás con dirigir?

—No, me encanta pero nunca fue algo que me llamó la atención particularmente, pero estoy incursionando en el mundo de la producción. Con Orka Films estamos haciendo un documental sobre los vuelos de la muerte.

—Y vas a ir intercalando con la actuación…

—Y, eso es lo que me gusta, ver cómo me siento en cada área y entender que no es sólo hacer una sola cosa. Hay tantas cosas en el mundo para hacer y para investigar ¿Por qué hacer una sola cosa si puedo probar los otros terrenos?

—¿Pero hay algo que sueñes y que todavía no se dio?

—¿Vos decís además? Creo que sueño todo lo que me está pasando. Estoy muy contenta con este presente y no necesito nada más que lo que está pasando.